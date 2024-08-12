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Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро

12 августа
2024 год

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12 августа 2024
9 августа в Выборге открылся 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». В конкурсе игрового кино участвуют 10 фильмов, а победителя определят члены жюри: режиссёр Владимир Котт, сценарист Илья Тилькин, продюсеры Мария Ушакова и Екатерина Филиппова, актрисы Дарья Коныжева и Марина Александрова. Церемонию открытия вели директор фестиваля, режиссёр Сергей Урсуляк и актриса Анна Савранская. А среди гостей были замечены Кирилл Кяро и Ида Галич.

Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро
фото: Владимир Котт, Марина Александрова и Елена Филиппова

Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро
фото: Алексей Федорченко

Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро
фото: Дарья Коныжева

Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро
фото: Анна Савранская и Сергей Урсуляк

Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро
фото: Владимир Котт и Кирилл Кяро

Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро
фото: Ида Галич
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Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро фотографии
Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро фотографии
Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро фотографии
Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро фотографии
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