Окно в Европу: Марина Александрова, Ида Галич и Кирилл Кяро

9 августа в Выборге открылся 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». В конкурсе игрового кино участвуют 10 фильмов, а победителя определят члены жюри: режиссёр Владимир Котт
, сценарист Илья Тилькин
, продюсеры Мария Ушакова
и Екатерина Филиппова
, актрисы Дарья Коныжева
и Марина Александрова
. Церемонию открытия вели директор фестиваля, режиссёр Сергей Урсуляк
и актриса Анна Савранская
. А среди гостей были замечены Кирилл Кяро
и Ида Галич
.
фото: Владимир Котт, Марина Александрова и Елена Филиппова
фото: Алексей Федорченко
фото: Дарья Коныжева
фото: Анна Савранская и Сергей Урсуляк
фото: Владимир Котт и Кирилл Кяро фото: Ида Галич
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