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«По ночам кур с мамой мариновали»: Наталья Бардо рассказала о первых заработках в детстве

13 августа
2024 год

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13 августа 2024
Детство актрисы Наташи Бардо пришлось на 90-е, когда Россия в срочном порядке приноравливалась к капитализму, а граждане хватались за любую работу. В интервью изданию «Hello!» Бардо рассказала, как помогала маме мариновать кур и убираться в домах богатеев.

«По ночам кур с мамой мариновали»: Наталья Бардо рассказала о первых заработках в детстве

«С раннего возраста я наблюдала за мамой, которая бралась за любую работу. Она воспитывала меня одна, папа с нами не жил. Хотя за помощью регулярно обращался. В разное время мама была директором фирмы «Куры гриль», руководителем банного комплекса и даже уборщицей в богатых домах. Я помогала ей. По ночам в кризисное время, бывало, мы этих кур сами мариновали. И первую зарплату я получила в 12 лет именно за то, что обмазывала кур специями. Когда маме приходилось убираться в чужих квартирах — я помогала и там. Мама всегда старалась заработать, чтобы отправить меня на дополнительные занятия или в секонд-хенде штаны получше купить… Я родилась в Москве, но росла в девяностые, и жизнь наша была непростой. У нас была квартира, которая досталась маме и ее брату, моему дяде, от бабушки. Мы продали ее и разменяли на две маленькие, свою квартиру мы сдали — и началась вереница бесконечных переездов. Я поменяла 15 школ. Было нелегко, но в конечном счете жизнь меня закалила и все это очень мне помогло — сейчас легко коммуницирую с людьми, насмотрелась на разные характеры с детства.

«По ночам кур с мамой мариновали»: Наталья Бардо рассказала о первых заработках в детстве

Бабушка с мамой всегда говорили: «Ты в семье самая умная, на тебя вся надежда». А еще: «На это у нас сейчас денег нет, но когда вырастешь — появятся, и ты будешь жить, как тебе хочется». Эти установки были со мной с детства. Все мои близкие — и мама, и бабушка, и дядя — много работали, их пример всегда был перед глазами».

Тогда же у Наташи появилось необычное «хобби» — ремонт и перепродажа квартир. «В 18 лет пришла к бабушке и попросила продать мне квартиру за полцены, чтобы позже вернуть деньги. Бабушка согласилась. В квартире я сделала ремонт и продала дороже, чем покупала. Вернула бабушке долг, а сама заработала. На оставшиеся деньги купила другую маленькую квартиру на окраине Москвы. Снова сделала ремонт и продала. Я умею копить, вообще бережно и с уважением отношусь к деньгам».

«По ночам кур с мамой мариновали»: Наталья Бардо рассказала о первых заработках в детстве

Со временем хобби переросло в бизнес: «Сейчас у меня есть своя строительная бригада, я покупаю квартиры в новостройках, делаю там ремонт, а потом продаю. У меня уже есть свои, наработанные годами, лайфхаки, которые позволяют продать жилье быстро. В общем, в этой сфере разбираюсь. Но с недвижимостью не всегда всё было гладко. Однажды продала очередную квартиру, чтобы купить домик в деревне, о котором мечтала мама. Всё, что у меня осталось, положила в банк на счёт. Через два дня деньги должны были поступить застройщику, у которого я собиралась купить новую квартиру, но деньги не перевели. Звоню в банк — никто не берет трубку. Мы с мамой мчимся туда, а там ОМОН. Оказалось, банк обанкротился. Но нам каким-то чудом деньги вернули, в итоге я всё-таки купила квартиру. Долгие годы считала её счастливой и продала только год назад. Она была для меня символом того, что невозможное возможно».
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обсуждение >>
№ 1
Лилити Питерская   13.08.2024 - 16:23
Я такая читаю,думаю вау какая молодец и тут вот прям вырываю из контекста “В 18 лет пришла к бабушке и попросила продать мне квартиру за полцены, чтобы позже вернуть деньги. Бабушка согласилась. В квартире... читать далее>>
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«По ночам кур с мамой мариновали»: Наталья Бардо рассказала о первых заработках в детстве фотографии
«По ночам кур с мамой мариновали»: Наталья Бардо рассказала о первых заработках в детстве фотографии
«По ночам кур с мамой мариновали»: Наталья Бардо рассказала о первых заработках в детстве фотографии
«По ночам кур с мамой мариновали»: Наталья Бардо рассказала о первых заработках в детстве фотографии
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