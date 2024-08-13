Рузиль Минекаев стал гостем передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Мы знали, что Рузиль Минекаев
— кумир молодёжи, но не подозревали, что среди зрителей «Слова пацана»
есть аудитория передачи «Спокойной ночи, малыши!». Которая увидит актёра в обществе Степаши и Каркуши в одном из сентябрьских выпусков. Об это рассказал сам актёр, выложив соцсетях видео-отрывок, в котором он предстаёт в образе Кощея Бессмертного.
«Легенды! Раньше смотрел на них с экрана, а сегодня провели передачу вместе. Жаль, что Хрюша был в отъезде»
, — посетовал Минекаев.
Видимо, появление в программе — своеобразный прогрев перед грядущими сказочными премьерами, в которых Рузиль отходит от образа дерзкого хулигана в сторону романтического героя. На 2025 год запланированы выходы двух сказочных фильмов с участием актёра: в «Буратино»
Рузиль сыграет Арлекина, а в «Руслане и Людмиле»
ему досталась заглавная роль.
обсуждение >>