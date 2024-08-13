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Рузиль Минекаев стал гостем передачи «Спокойной ночи, малыши!»

13 августа
2024 год

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13 августа 2024
Мы знали, что Рузиль Минекаев — кумир молодёжи, но не подозревали, что среди зрителей «Слова пацана» есть аудитория передачи «Спокойной ночи, малыши!». Которая увидит актёра в обществе Степаши и Каркуши в одном из сентябрьских выпусков. Об это рассказал сам актёр, выложив соцсетях видео-отрывок, в котором он предстаёт в образе Кощея Бессмертного.

Рузиль Минекаев стал гостем передачи «Спокойной ночи, малыши!»

«Легенды! Раньше смотрел на них с экрана, а сегодня провели передачу вместе. Жаль, что Хрюша был в отъезде», — посетовал Минекаев.
Видимо, появление в программе — своеобразный прогрев перед грядущими сказочными премьерами, в которых Рузиль отходит от образа дерзкого хулигана в сторону романтического героя. На 2025 год запланированы выходы двух сказочных фильмов с участием актёра: в «Буратино» Рузиль сыграет Арлекина, а в «Руслане и Людмиле» ему досталась заглавная роль.
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Рузиль Минекаев стал гостем передачи «Спокойной ночи, малыши!» фотографии
Рузиль Минекаев стал гостем передачи «Спокойной ночи, малыши!» фотографии
Рузиль Минекаев стал гостем передачи «Спокойной ночи, малыши!» фотографии
Рузиль Минекаев стал гостем передачи «Спокойной ночи, малыши!» фотографии
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