«Когда растёшь в семье, где 16 детей, можно не переживать, что тебя будут гнобить в школе»: Антон Лапенко о детстве

По случаю премьеры фильма «Тополиный пух» исполнитель главной роли Антон Лапенко дал интервью журналу «Men Today», в котором поделился своими взглядами на тему кризиса и отдыха, а также рассказал о том, каково расти в семье, где 16 детей.
Про кризис
«Кризис всегда копится-копится внутри, а потом доходит до какого-то пика — и вот тут уже вопрос: как ты из этого кризиса дальше выходишь. У меня был момент, когда со всех сторон все было не очень: и в личной жизни, и даже со здоровьем. Я сломал руку, сильно поранил ногу, при этом мне еще пришлось зашивать губу так, что я немог нормально есть.
Казалось бы, куда больше? Но вот я иду весь перебинтованный на даче, и меня кусает оса. Тогда я понял, что надо чуть-чуть успокоиться. Перестать пытаться успеть все и везде, просто посидеть и попытаться ничего не делать какое-то время».
Про отдых
«Не работать — это настоящий труд. Этому надо учиться. Потому что, пока ты в какой-то бесконечной гонке, ты мечтаешь о том, как будешь сидеть весь день и ничего не делать, а потом этот день настает, а ты не можешь остановиться, автоматически куда-то рвешься, вместо того чтобы отключить телефон и просто почитать».
фото: Семья Лапенко
Про семью
«Когда ты растешь в семье, где 16 детей, 11 из которых — парни, можно не переживать, что в школе тебя будут гнобить, потому что все знают: в случае чего за тебя встанут все братья. У меня, например, вообще проблем не было, и мне не приходилось драться. Я просто пришел в школу и сказал, что я Лапенко, все всё поняли.
У моих родителей было столько детей, что уследить за всеми просто физически было невозможно. Как контролировать все, если вас двое, а тут такая целая армия? Я помню, мы как-то играли в прятки, и я просто заснул там, где спрятался, и про меня просто забыли. Только вечером проснулся и понял, что выиграл.
Дети были отдельной системой, которая жила по своим законам. Эта свобода нам многое дала, например, свободу совершать ошибки. Главным событием для нас всегда было появление очередного брата или сестры. Когда он или она рождался или рождалась, мы по очереди держали ребенка на руках. Имена придумывать помогали старшие. Меня, например, назвали в честь бабушки Антонины.
Я всегда очень жду, когда мы соберемся всей семьей. Вот, например, в этот раз на Новый год было человек 40, и у нас была вечеринка в цыганском стиле — мы все были в соответствующих костюмах. Мы всегда, сколько себя помню, так дурачились, подробно продумывали праздники и планировали встречи».
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