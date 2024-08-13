Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спросите Сталина
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Когда растёшь в семье, где 16 детей, можно не переживать, что тебя будут гнобить в школе»: Антон Лапенко о детстве

13 августа
2024 год

Лайфстайл >>
13 августа 2024

По случаю премьеры фильма «Тополиный пух» исполнитель главной роли Антон Лапенко дал интервью журналу «Men Today», в котором поделился своими взглядами на тему кризиса и отдыха, а также рассказал о том, каково расти в семье, где 16 детей.

«Когда растёшь в семье, где 16 детей, можно не переживать, что тебя будут гнобить в школе»: Антон Лапенко о детстве

Про кризис

«Кризис всегда копится-копится внутри, а потом доходит до какого-то пика — и вот тут уже вопрос: как ты из этого кризиса дальше выходишь. У меня был момент, когда со всех сторон все было не очень: и в личной жизни, и даже со здоровьем. Я сломал руку, сильно поранил ногу, при этом мне еще пришлось зашивать губу так, что я немог нормально есть.
Казалось бы, куда больше? Но вот я иду весь перебинтованный на даче, и меня кусает оса. Тогда я понял, что надо чуть-чуть успокоиться. Перестать пытаться успеть все и везде, просто посидеть и попытаться ничего не делать какое-то время».

Про отдых

«Не работать — это настоящий труд. Этому надо учиться. Потому что, пока ты в какой-то бесконечной гонке, ты мечтаешь о том, как будешь сидеть весь день и ничего не делать, а потом этот день настает, а ты не можешь остановиться, автоматически куда-то рвешься, вместо того чтобы отключить телефон и просто почитать».

«Когда растёшь в семье, где 16 детей, можно не переживать, что тебя будут гнобить в школе»: Антон Лапенко о детстве
фото: Семья Лапенко

Про семью

«Когда ты растешь в семье, где 16 детей, 11 из которых — парни, можно не переживать, что в школе тебя будут гнобить, потому что все знают: в случае чего за тебя встанут все братья. У меня, например, вообще проблем не было, и мне не приходилось драться. Я просто пришел в школу и сказал, что я Лапенко, все всё поняли.
У моих родителей было столько детей, что уследить за всеми просто физически было невозможно. Как контролировать все, если вас двое, а тут такая целая армия? Я помню, мы как-то играли в прятки, и я просто заснул там, где спрятался, и про меня просто забыли. Только вечером проснулся и понял, что выиграл.

«Когда растёшь в семье, где 16 детей, можно не переживать, что тебя будут гнобить в школе»: Антон Лапенко о детстве

Дети были отдельной системой, которая жила по своим законам. Эта свобода нам многое дала, например, свободу совершать ошибки. Главным событием для нас всегда было появление очередного брата или сестры. Когда он или она рождался или рождалась, мы по очереди держали ребенка на руках. Имена придумывать помогали старшие. Меня, например, назвали в честь бабушки Антонины.
Я всегда очень жду, когда мы соберемся всей семьей. Вот, например, в этот раз на Новый год было человек 40, и у нас была вечеринка в цыганском стиле — мы все были в соответствующих костюмах. Мы всегда, сколько себя помню, так дурачились, подробно продумывали праздники и планировали встречи».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Антонина Саидова (Томск)   13.08.2024 - 19:24
О тёска!) В какой замечательной и большой семье вырос Антон. Впервые я познакомилась с юмористическим актерством Антона Ламенко это в ютубе роль “Застенчивый инженер” Пусть видео с инженером и не... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   13.08.2024 - 18:30
Поэтому Антон играет странных персонажей, неординарных людишек. Детство не прошло бесследно . читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
воспоминаниясемьяюмор
персоны
Антон Лапенко
фильмы
Тополиный пух

фотографии >>
«Когда растёшь в семье, где 16 детей, можно не переживать, что тебя будут гнобить в школе»: Антон Лапенко о детстве фотографии
«Когда растёшь в семье, где 16 детей, можно не переживать, что тебя будут гнобить в школе»: Антон Лапенко о детстве фотографии
«Когда растёшь в семье, где 16 детей, можно не переживать, что тебя будут гнобить в школе»: Антон Лапенко о детстве фотографии
«Когда растёшь в семье, где 16 детей, можно не переживать, что тебя будут гнобить в школе»: Антон Лапенко о детстве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Спросите Сталина

Скорбим

Людмила Шестакова
10 августа ушла из жизни актриса Людмила Шестакова.
Алина Кузнецова
10 августа ушла из жизни актриса Алина Кузнецова.

День рождения >>

Юрий Батурин
Владимир Вдовиченков
Олеся Жураковская
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Борис Чирков
Илья Шакунов
Мориц Бляйбтрой
Луис Мариано
Хорхе Перугоррия
Джон Слэттери
Кася Смутняк
Себастиан Стэн
Кевин Тиг
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

Мад
драма
США, 2012
Криминальный город. Возмездие
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Заклятие Амелии
мистика, триллер, фильм ужасов
Португалия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Братья
драма
Франция, 2024
Виселица. Жертва призрака
фильм ужасов
Камбоджа, 2023
Мой парень — маньяк
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Ози: Голос джунглей
детский фильм, приключения, семейное кино
Великобритания, Франция, 2023
Остров бессмертных
драма, мистика, триллер
Канада, 2023
Реальные зомби
комедия, фильм ужасов, экранизация
Канада, Франция, 2023
Тайна самоубийцы
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Исландия, 2023
Тем временем на Земле
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?