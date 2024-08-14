«Впервые за 10 лет в кино у меня случились постельные сцены»: Стася Милославская о принятии своей женственности

В преддверии выхода сериала «Чужие деньги» исполнительница одной из главных ролей Стася Милославская дала интервью журналу «Hello!», в котором призналась, что впервые за 10 лет карьеры ей пришлось сыграть в откровенных сценах. Партнёром Стаси стал Максим Матвеев, и актриса очень нервничала перед съёмками.
фото: Стася и чужие деньги в сериале «Чужие деньги»
«Сначала я очень переживала и нервничала: Максим Матвеев – известный артист, как мы будем с ним играть любовь? Оказалось – зря. Он меня всё время поддерживал, помогал. Максима я никогда не видела в плохом настроении. Всегда очень спокойный, тихий, ни разу не звездный. Для меня это ещё одно подтверждение моей теории о том, что все большие артисты в первую очередь классные и хорошие, воспитанные люди… Когда после нашей постельной сцены я призналась Максиму, что он у меня »первый», он сказал: »Ты такая умница, никогда бы не подумал!» Мне кажется, у нас сложился какой-то очень классный, здоровый творческий тандем».
Для Стаси роль в «Чужих деньгах» стала поводом к раскрытию своей женственности: «Не знаю, есть в этом какой-то терапевтический момент. Момент принятия себя, своей женственности… В “Чужих деньгах” я опять училась ходить на каблуках по 12 часов. Это мне всё ужасно не нравилось. Плюс наш замечательный режиссер Игорь Твердохлебов всю группу заставил следить за моей спиной, потому что я очень сильно сутулюсь. И все следили. И вот помимо того, что мне надо было какие-то актёрские задачи в кадре решать, я ещё думала о том, как красиво стоять на каблуках с прямой спиной и лежать в белье, чтобы живот не выпирал. Просто тысяча и одна забота!»
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