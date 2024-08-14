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«Его ругают абсолютно зря»: Александр Збруев сравнил Константина Богомолова с Анатолием Эфросом

14 августа
2024 год

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14 августа 2024
Отношение к Константину Богомолову в театральной среде колеблется в спектре от любви до ненависти, не задерживаясь где-то посередине. Многие коллеги Богомолова не понимают его творчества и режиссёрского видения (Дмитрий Певцов, например, уверен, что Богомолов «сатанист»). А работающие с Богомоловом артисты в полном восторге. В свежем интервью для канала «Историс» 86-летний Александр Збруев, трижды сотрудничавший с Богомоловым, поставил его на один уровень с Анатолием Эфросом.

«Его ругают абсолютно зря»: Александр Збруев сравнил Константина Богомолова с Анатолием Эфросом
фото: Александр Збруев и Константин Богомолов

«Мне довелось в последний сезон работать с Богомоловым. Мы выпустили новый спектакль, в котором у меня главная роль. Он меня пригласил на Малую Бронную. Я не читаю отзывов, я больше слушаю самого себя. И в первую очередь, режиссёра, с которым я уже работал над спектаклями «Борис Годунов» и «Князь» в Ленкоме. И тогда я получил большущие удовольствие. Такое же, какое я получил, когда в нашем театре работал потрясающий гениальный режиссёр Анатолий Васильевич Эфрос. Это было незабываемо.

«Его ругают абсолютно зря»: Александр Збруев сравнил Константина Богомолова с Анатолием Эфросом
фото: Константин Богомолов

Сейчас же очень много затоптано. Затоптаны «Ричард III», «Ромео и Джульетта», Достоевский, Чехов. Уже невозможно, когда «Чайка» идёт в трёх-четырёх театрах, как будто ничего другого нет. Драматургия куда-то исчезла, её нет. Или, может, я чего-то не знаю. Но режиссёры же должны знать. И обычно они возвращаются к нашей великой классике, которая, как я сказал, уже затоптана. И стараются в этой классике быть аккуратными, но не у всех хватает таланта раскрыть в этих произведениях что-то новое. Вот Богомолов один из тех, кому удаётся. Вы знаете, что его ругают на чём свет стоит. Абсолютно зря. Он всегда находит новую грань произведения. Или же он что-то рождает новое в этом произведении — во всех своих спектаклях. Многие его не воспринимают, ругают, но в основном понаслышке. А ты пойди посмотри. То, что ты слышал — это миф, который вокруг него создали ещё начиная со МХАТа, когда он поставил там пару спектаклей, шумевших по стране».
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ЛенкомТеатр на Бронной

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«Его ругают абсолютно зря»: Александр Збруев сравнил Константина Богомолова с Анатолием Эфросом фотографии
«Его ругают абсолютно зря»: Александр Збруев сравнил Константина Богомолова с Анатолием Эфросом фотографии
«Его ругают абсолютно зря»: Александр Збруев сравнил Константина Богомолова с Анатолием Эфросом фотографии
«Его ругают абсолютно зря»: Александр Збруев сравнил Константина Богомолова с Анатолием Эфросом фотографии
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