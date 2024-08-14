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«Как я остался на свободе, не знаю»: Александр Збруев о дворовом детстве

14 августа
2024 год

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14 августа 2024
86-летний Александр Збруев дал интервью для канала «Историс», в котором вспомнил своё детство и «шпанскую жизнь на Арбате» среди пацанов и бывших сидельцев. По словам артиста, от тюрьмы его спас театр, который он обожал, и мама, которая вовремя пристроила его в Щукинское училище, воспользовавшись знакомством со вдовой Евгения Вахтангова.

«Как я остался на свободе, не знаю»: Александр Збруев о дворовом детстве

«Я с малолетства очень шпанил. Как я остался на свободе, не знаю. Благодаря моей маме и какому-то случаю, наверное. Наш двор и дворы рядом… Что такое такое «Слово пацана», который сейчас все обсуждают? У нас было это всё. И драки, и воровство с грабежом. У меня были друзья, которым было уже 25-30 лет (а я пацан был совсем), уже отсидевшие после срока. И никогда не забуду, когда старший брат моего друга вернулся из тюрьмы. К нему приехали его друзья, и огромная сковородка стояла на общей кухне в коммуналке. Они сидели обсуждали что-то, говорили на своём языке. А мы с другом проходим мимо, и брат его говорит: «Эй, иди сюда, давай по стопке». Ну давай. Взрослый человек тебе говорит, конечно. Первый раз я набрался водки, мне было… я ещё в школе учился, в средних классах. Отключился. Очнулся, когда услышал мамин крик со двора: «Саша! Домой!» А я сам не свой, голова трещит. Оказывается, я отравился водкой тогда.

«Как я остался на свободе, не знаю»: Александр Збруев о дворовом детстве

Шпанская жизнь на Арбате — это были мои самые лучшие друзья. Да, они воровали, грабили квартиры. Мы даже как-то стояли на шухере. Я мат знал лучше, чем француз знает французский язык. Я только так и разговаривал. Изменился я только тогда, когда поступил в Щуку. Но поступил-то я не потому, что хотел. А потому что мама. Она дружила с Надеждой Михайловной Вахтанговой, женой Евгения Вахтангова. Я плохо учился, два раза оставался на второй год. Я даже хотел пойти на работу, как мои друзья. Мне было 14 лет. Но мама сказала «Нет!» И брат старший тоже сказал «Ни в коем случае, будешь учиться». Мама позвонила Надежде Михайловне и говорит: «Наденька, ты не могла бы послушать моего младшего сына Сашку?» Мы пришли на музей-квартиру Евгения Багратионовича. Я читал из «Войны и мира» отрывок «Сон Пети». Ужасающим образом. Но я очень любил театр. У меня была двойная жизнь: днём двор и пацаны все мои, вечером театр Вахтангова. Я видел все спектакли.

«Как я остался на свободе, не знаю»: Александр Збруев о дворовом детстве

Мама смотрит и говорит: «Надь, ну чего?». Та берёт трубку, набирает и говорит: «Диночка, у меня тут сидит один мальчик Саша, брат Женечки Фёдорова, который у нас работает. Хорошо бы он поступил в нашу школу». Повесила трубку и говорит: «В такое-то время пойдёшь к Дине Андреевне Андреевой, она с тобой позанимается». Она стала со мной заниматься. И я поступил в Щуку. Ну попробуйте, откажите Надежде Михайловне Вахтанговой. Конечно, я поступил по блату, если говорить по совести. Никакого таланта там не было. Но я просто очень хорошо знал театр Вахтангова и весь его репертуар».
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№ 1
Андрей (Омск)   14.08.2024 - 18:04
Возникает вопрос, будучи таким подростком-уголовником, как он постипил в Щуку...Получается туда брали всех подряд. читать далее>>
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«Как я остался на свободе, не знаю»: Александр Збруев о дворовом детстве фотографии
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