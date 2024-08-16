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«Люди теперь меня бесят гораздо меньше»: Гаспар Ноэ рассказал о пережитом кровоизлиянии в мозг

16 августа
2024 год

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16 августа 2024
Гаспар Ноэ, режиссёр «Необратимости» и «Входа в пустоту», в интервью «Кинопоиску» рассказал о пережитом кровоизлиянии в мозг. По словам Ноэ, пять лет назад в его голове «разорвалась какая‑то вена».

«Люди теперь меня бесят гораздо меньше»: Гаспар Ноэ рассказал о пережитом кровоизлиянии в мозг

«Я должен был умереть. И с того дня я чувствую хрупкость жизни ещё более остро. В то же время смерть не обязательно что-то ужасное. Будь то несчастный случай или естественный конец — у меня нет проблем со смертью. Единственное, хочется не умереть раньше родителей, чтобы не причинять им боль. Это относится, конечно, и к другим людям, которых ты любишь», – рассказал Ноэ.

Он добавил, что у него «есть ощущение второго шанса» после случившегося и он «отдельно доволен тем, что не стал дебилом»: «Мне сказали, что у меня было 50% вероятности умереть и ещё 35% — получить какое-то поражение мозга, речи и так далее. Так что мне чрезвычайно повезло, и надо этим пользоваться и продолжать радоваться жизни. Я стал гораздо спокойнее. Например, люди теперь меня бесят гораздо меньше. Иногда нужно сердиться, но вообще мои отношения с реальностью стали более спокойными и счастливыми».
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«Люди теперь меня бесят гораздо меньше»: Гаспар Ноэ рассказал о пережитом кровоизлиянии в мозг фотографии
«Люди теперь меня бесят гораздо меньше»: Гаспар Ноэ рассказал о пережитом кровоизлиянии в мозг фотографии
«Люди теперь меня бесят гораздо меньше»: Гаспар Ноэ рассказал о пережитом кровоизлиянии в мозг фотографии
«Люди теперь меня бесят гораздо меньше»: Гаспар Ноэ рассказал о пережитом кровоизлиянии в мозг фотографии
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