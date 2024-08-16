«Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет»: Гаспар Ноэ рассказал, зачем приехал в Россию

Гаспар Ноэ
приехал в Россию и несколько дней провёл
в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо диджей-сетов, званого ужина, специального показа своего фильма «Вихрь»
и встречи с Александром Сокуровым
, режиссёр успел дать интервью «Кинопоиску». В нём он рассказал
, что его связывает с Россией.
Ноэ давно мечтал посетить Россию и «открыть эту страну», но каждый раз ему что-то мешало – то сильная занятость, то отключение иностранных платёжных систем в марте 2022 года. По словам режиссёра, он приехал, потому что «чувствует связь с русским кинематографом».
«Есть много фильмов из России и более старых, из Советского Союза, которые меня восхищают. Я отдаю себе отчёт в том, что Россия сильно изменилась. Идея России, которая живёт у меня в голове, — это 1960-е, 1970-е годы. А сегодняшнюю Россию я представляю, может быть, по фильмам Звягинцева, который очень популярен во Франции»
.
Во времена, когда Россию многие байкотируют, визит Ноэ можно было бы оценить как политическое высказывание. Но режиссёр опроверг это предположение: «Нет, это не жест. У меня есть аргентинское гражданство, так что я мог приехать без визы, и у меня есть знакомые в Москве. Государство и его политика — одно дело, люди — другое. Я приехал встретиться с синефилами. Я помню, когда я рос в Аргентине и потом во Франции, кино помогало мне жить. Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет»
.
Ноэ также рассказал о фильмах, которые он обсуждал с Сокуровым: «Знаете, в художниках из России, из бывшего советского блока, есть что-то такое тёплое, душевное. Я с Сокуровым себя чувствовал очень комфортно, хотя мы вроде из разных миров, и мы обсуждали, например, фильмы, которые я смотрел с отцом в детстве — Калатозова, «Иди и смотри» Элема Климова»
. А из современного российского кинематографа Гаспар отметил «Груз 200» Алексея Балабанова
и «Герду» Натальи Кудряшовой
.
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