Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет»: Гаспар Ноэ рассказал, зачем приехал в Россию

16 августа
2024 год

Лайфстайл >>
16 августа 2024
Гаспар Ноэ приехал в Россию и несколько дней провёл в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо диджей-сетов, званого ужина, специального показа своего фильма «Вихрь» и встречи с Александром Сокуровым, режиссёр успел дать интервью «Кинопоиску». В нём он рассказал, что его связывает с Россией.

«Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет»: Гаспар Ноэ рассказал, зачем приехал в Россию

Ноэ давно мечтал посетить Россию и «открыть эту страну», но каждый раз ему что-то мешало – то сильная занятость, то отключение иностранных платёжных систем в марте 2022 года. По словам режиссёра, он приехал, потому что «чувствует связь с русским кинематографом».

«Есть много фильмов из России и более старых, из Советского Союза, которые меня восхищают. Я отдаю себе отчёт в том, что Россия сильно изменилась. Идея России, которая живёт у меня в голове, — это 1960-е, 1970-е годы. А сегодняшнюю Россию я представляю, может быть, по фильмам Звягинцева, который очень популярен во Франции».

Во времена, когда Россию многие байкотируют, визит Ноэ можно было бы оценить как политическое высказывание. Но режиссёр опроверг это предположение: «Нет, это не жест. У меня есть аргентинское гражданство, так что я мог приехать без визы, и у меня есть знакомые в Москве. Государство и его политика — одно дело, люди — другое. Я приехал встретиться с синефилами. Я помню, когда я рос в Аргентине и потом во Франции, кино помогало мне жить. Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет».

Ноэ также рассказал о фильмах, которые он обсуждал с Сокуровым: «Знаете, в художниках из России, из бывшего советского блока, есть что-то такое тёплое, душевное. Я с Сокуровым себя чувствовал очень комфортно, хотя мы вроде из разных миров, и мы обсуждали, например, фильмы, которые я смотрел с отцом в детстве — Калатозова, «Иди и смотри» Элема Климова». А из современного российского кинематографа Гаспар отметил «Груз 200» Алексея Балабанова и «Герду» Натальи Кудряшовой.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Люди теперь меня бесят гораздо меньше»: Гаспар Ноэ рассказал о пережитом кровоизлиянии в мозг
персоны
Алексей БалабановНаталья Кудряшова
фильмы
ГердаГруз 200

фотографии >>
«Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет»: Гаспар Ноэ рассказал, зачем приехал в Россию фотографии
«Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет»: Гаспар Ноэ рассказал, зачем приехал в Россию фотографии
«Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет»: Гаспар Ноэ рассказал, зачем приехал в Россию фотографии
«Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет»: Гаспар Ноэ рассказал, зачем приехал в Россию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Екатерина Васильева
15 августа ушла из жизни актриса Екатерина Васильева.
Тамара Скворцова
15 августа ушла из жизни актриса Тамара Скворцова.
Заур Дахте
15 августа ушёл из жизни кинооператор Заур Дахте.
Наталья Нижегородцева
14 августа ушла из жизни актриса Наталья Нижегородцева.

День рождения >>

Мухаммад Исо Абдулхаиров
Юлия Высоцкая
Рина Гришина
Алла Довлатова
Кирилл Зайцев
Максим Заусалин
Ян Ильвес
Максим Литовченко
Мирдза Мартинсоне
Агнес Брукнер
Кэм Жиганде
Стив Карелл
Мадонна
Фесс Паркер
Пьер Ришар
Тимоти Хаттон
все родившиеся 16 августа >>

Афиша кино >>

Мад
драма
США, 2012
Криминальный город. Возмездие
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Выбери меня
романтическая комедия
Россия, 2024
Заклятие Амелии
мистика, триллер, фильм ужасов
Португалия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Братья
драма
Франция, 2024
Виселица. Жертва призрака
фильм ужасов
Камбоджа, 2023
Мой парень — маньяк
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Ози: Голос джунглей
детский фильм, приключения, семейное кино
Великобритания, Франция, 2023
Остров бессмертных
драма, мистика, триллер
Канада, 2023
Реальные зомби
комедия, фильм ужасов, экранизация
Канада, Франция, 2023
Тайна самоубийцы
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Исландия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram