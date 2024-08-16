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«Бабушка очень хотела увидеть сериал со мной на русском языке»: Мирай Акай рассказала, как стала актрисой

16 августа
2024 год

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16 августа 2024
24-летняя Мирай Акай, исполнившая роль школьницы Нехир в новом турецком сериале «Лимит», дала интервью на русском языке и рассказала о своём детстве. Актриса родилась в Луганской области, но в два года вместе с мамой переехала в Турцию. Поначалу Мирай не знала турецкого языка, так как и мама, и бабушка говорили на русском. Именно они привили Мирай любовь к самовыражению: обе хотели стать актрисами, но из-за жизненных трудностей не смогли.

«Бабушка очень хотела увидеть сериал со мной на русском языке»: Мирай Акай рассказала, как стала актрисой

«Однажды к маме на работу пришли представили одного известного турецкого агентства и обратили на меня внимание. Я очень любила танцевать. Они спросили, не хочет ли мама отдать меня на актёрское направление. Мама сначала отказалась, но потом я её убедила. С того времени я начала сниматься в рекламе и клипах. В три года я, конечно, не разговаривала на турецком языке, так как была очень маленькая. Но уже со школьной скамьи, когда подтянула язык, начала появляться в сериалах. Когда ты о чем-то мечтаешь, это просто сбывается».

«Бабушка очень хотела увидеть сериал со мной на русском языке»: Мирай Акай рассказала, как стала актрисой

«Моя бабушка не знает турецкий язык, а я снимаюсь только в турецких проектах. В прошлом году она разозлилась из-за того, что не может смотреть сериалы со мной. Но как мне найти проекты на русском языке? Это же не так быстро. Она сказала, что очень хочет увидеть меня говорящей на русском, а уже в этом году мне пришёл такой проект. Я была в шоке. Я позвонила бабушке и сказала: «Кому ты молилась? Мне пришёл проект на русском языке! Может меня и в Голливуд так возьмут с твоей помощью?» Бабушка сказала, и всё получилось. А я об этом даже не мечтала!»
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«Бабушка очень хотела увидеть сериал со мной на русском языке»: Мирай Акай рассказала, как стала актрисой фотографии
«Бабушка очень хотела увидеть сериал со мной на русском языке»: Мирай Акай рассказала, как стала актрисой фотографии
«Бабушка очень хотела увидеть сериал со мной на русском языке»: Мирай Акай рассказала, как стала актрисой фотографии
«Бабушка очень хотела увидеть сериал со мной на русском языке»: Мирай Акай рассказала, как стала актрисой фотографии
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