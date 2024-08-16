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Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после семи лет отношений

16 августа
2024 год

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16 августа 2024

Дакота Джонсон и солист группы Coldplay Крис Мартин расстались после семи лет отношений. В марте 47-летний музыкант и 34-летняя актриса обручились, но пробыли в статусе жениха и невесты всего пять месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после семи лет отношений

Причиной разрыва стало отдаление Дакоты и Криса друг от друга. В последние несколько месяцев они пытались наладить отношения, но пришли к выводу, что не могут быть вместе: «Они оба занятые люди, Крис был в Европе с Coldplay, и у них обоих есть личные приоритеты, увлечения и рабочие обязательства, которые естественным образом не переплетаются друг с другом. Они хотели, чтобы всё получилось, но ничего не вышло, и теперь они признали, что лучше двигаться дальше», — сообщил инсайдер. Джонсон и Мартин расстаются не впервые. Ненадолго они разрывали отношения в 2019 году. Тогда поводом стало яростное желание артиста завести ребёнка от Дакоты (он уже воспитывает двух детей от Гвинет Пэлтроу).
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