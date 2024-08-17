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Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актёра

17 августа
2024 год

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17 августа 2024
В Южной Калифорнии арестовали пять человек по делу о смерти Мэттью Перри, среди которых – личный помощник актёра Кеннет Ивамаса. Именно он ввёл Мэттью смертельную дозу кетамина и помогал ему добывать наркотики незаконными способами. Теперь ему грозит 15 лет за решёткой.

Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актёра
фото: Мэттью Перри

Согласно опубликованным документам, Перри получал по несколько уколов кетамина в день и дважды терял сознание накануне смерти. Актёр сам попросил Ивамаса ввести ему большую дозировку наркотика, от которой скончался. Вместе с Ивамаса также арестовали Джасвин Сангха, известную как «королева кетамина», врачей Сальвадора Пласенсия и Марка Чавеса, а также друга актёра Эрика Флеминга. Всем им вменяется участие в сговоре с целью незаконного распространения кетамина. Ивамаса, Флеменг и Чавес согласились признать себя виновными, а Санга и Пласенсия – нет.

Кетамин — мощный анестетик, который применяют в альтернативной терапии депрессии и тревожности. Мэттью Перри проходил такое лечение. В какой-то момент врачи отказались повысить актёру дозировку, и он обратился к Сальвадору Пласенсия, который решил заработать на Перри. Он связался с руководителем клиники по лечению кетамином Марком Чавесом. В их переписке якобы было сообщение «Интересно, сколько заплатит этот идиот?» Однажды они продали ему флакон кетамина, который стоил 12 долларов, за 2 тысячи. Всего Перри потратил на нелегальную покупку препарата больше 50 тысяч долларов.

Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актёра
фото: Кеннет Ивамаса

Пласенсия передавал анестетик личному помощнику Перри — Кеннету Ивамаса — и научил его делать инъекции. Ивамаса передавал запросы от актёра врачу через мессенджер, используя кодовые слова: препарат они называли «Доктор Пеппер», «банки» или «боты». Согласно документам, Ивамаса получал кетамин для Перри почти ежедневно. Пласенсия тоже делал Перри инъекции. Однажды он якобы ввел актёру «большую дозу», из-за чего у него подскочило давление и он перестал двигаться. Тогда Пласенсия в переписке с Ивамаса выразил свои опасения и предупредил, что надо быть осторожнее, но всё равно передал помощнику ещё несколько флаконов.

Когда запросы актёра выросли ещё больше, Ивамаса через друга Мэттью Пэрри 54-летнего Эрика Флеминга вышел на «королеву кетамина» 41-летнюю Джасвин Сангха. В её доме нашли множество других сильнодействующих и запрещённых веществ. Подозреваемой грозит самое суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения. Остальным фигурантам могут назначить от 10 до 25 лет тюрьмы.

Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актёра
фото: Джасвин Сангха

По словам прокуроров, весь кетамин, введенный Перри в последний день его жизни, был предоставлен Флемингом. В заявлении говорится, что по указанию Перри Ивамаса сначала ввёл ему укол кетамина около 8:30 утра, затем в 12:45, пока Перри смотрел фильм. Примерно через 40 минут Перри попросил Ивамаса «приготовить джакузи» для него, а затем попросил дозировку побольше: «Он наполнил шприц кетамином и ввёл его Перри, пока тот находился в джакузи или рядом с ним», — говорится в заявлении. Затем, как сообщается, Ивамаса покинул дом Перри, чтобы выполнить поручения, а когда вернулся, то обнаружил актёра «лицом вниз в джакузи».

Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актёра
фото: Мэттью Перри

«Мы утверждаем, что каждый из обвиняемых сыграл ключевую роль, незаконно выписав, продав или введя кетамин, который стал причиной трагической смерти Мэттью Перри. Путь актёра начался с недобросовестных врачей, которые злоупотребляли доверием, потому что видели в нём источник дохода, и торговцев, которые давали ему кетамин во флаконах без маркировки», — заявила представитель полиции Энн Милгрэм.

На момент смерти у актёра был законный рецепт на кетамин, но он не получал его в течение полутора недель, что позволило прокурорам сделать вывод, что Сангха предоставила кетамин, который убил его. Вскрытие показало, что количество кетамина в крови Перри было как при общем наркозе во время операции.
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Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актёра фотографии
Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актёра фотографии
Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актёра фотографии
Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актёра фотографии
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