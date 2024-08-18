«Это беспросветное состояние»: Александра Черкасова рассказала, как стала жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников спецслужб

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Вместе с ним задержали ещё пять обвиняемых по делу

Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после семи лет отношений

16 августа

«Бабушка очень хотела увидеть сериал со мной на русском языке»: Мирай Акай рассказала, как стала актрисой

С трёх лет она начала сниматься в рекламе и клипах