«Это беспросветное состояние»: Александра Черкасова рассказала, как стала жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников спецслужб

Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб и уговорили её продать квартиру в Хамовниках. После оформления сделки певица перевела около 180 млн рублей на «безопасный» счёт, чтобы таким образом спасти недвижимость. Также Долина отдала преступникам «почти все» свои сбережения. А на днях на канале журналистки Саши Сулим появился выпуск, посвящённый жертвам мошенничества. Среди героев – актриса Александра Черкасова-Служитель. Она подробно рассказала о схеме мошенников, которые вынудили её отдать им 1,8 млн рублей, пока её муж был в командировке и рядом с ней физически никого не было.
фото: Александра Черкасова-Служитель и Саша Сулим
«В 10 вечера пятницы мне пришло сообщение в телеграме от Клима Шипенко. Мы знакомы, я снималась у него в фильме «Декабрь», и у меня есть его личный номер. Аватарка была такой же. Манера письма, речи, скобочки, которые он ставит, смайлики. Один в один. Пишет: «Саш, привет, как дела? С тобой связывался Владислав Макаров?» Я подумала, что он говорит о каком-то новом проекте. Мы немного поговорили, а потом он резко оборвал диалог. Пообещал позвонить утром и всё объяснить. То есть я уже была на крючке, как мне сказали в ОВД. Я послала мужу это сообщение, что меня в итоге спасло.
В субботу в 8 утра мне приходит от этого же аккаунта большое сообщение: «Макаров – это следователь ФСБ, и он прикреплен к нашему фильму «Декабрь», чтобы проверить всех участников на связь с соседним государством. Это проверка цензуры, ты не волнуйся, но всё ли у тебя хорошо по этому вопросу?» Я говорю, что да, всё хорошо. Он говорит: «Отлично, я просто за тебя переживаю, потому что не знаю, кого конкретно, но одного из операторов уже забрали в отделение». Тут же он мне звонит и всё повторяет. И это голос Клима, я знаю, как он звучит. Он меня успокаивает и говорит, что сам сейчас проходит ту же процедуру и не знает, будет ли обыск. Я спрашиваю, что за обыск, и тут же он сбрасывает».
Чат с мошенниками в телеграме начался с нуля, хотя до этого у актрисы уже была переписка с Климом. Об этом она подумала уже гораздо позднее. Тем же утром Александре по видеосвязи позвонил Макаров, о котом говорилось в чате: «Сидит как из новостей – на фоне флаг России, портрет президента. Он в форме и с гарнитурой. И первое, что он говорит, что со счетов компании Yellow, Black and White, которая снимала наш фильм, были многомиллионные переводы некому Илье Богданову. И что этот человек в федеральном розыске с 2015 года. Он связан с Азовом (Признан террористической организацией и запрещён на территории РФ - Прим. ред.). А при обыске у него были найдены несколько дубликатов паспортов, в том числе и мой. Потом меня перевели на якобы сотрудника Росфинмониторинга, который представился Сергеем Горским и выдал мне всю ту же информацию. И ещё он сказал, что с моего счёта были украдены деньги. Но они якобы заморозили сумму на моей карте. То есть деньги есть, но их как бы нет. А ещё они сказали, что от моего имени были взяты кредиты. Получатель – Богданов.
И с тех пор мы всё время были на связи: Горский всё время висел со мной. Он просил делать запись экрана, и когда она срывалась, он мне об этом говорил. Мне нельзя было пользоваться телефоном, говорить о происходящем ни семье, ни мужу. Я спала с телефоном, ходила в душ, в туалет. «Вы же не хотите, чтобы вас признали виновной в финансировании терроризма?» Нет, я так не хочу.
Они вызвали мне такси, чтобы поехать купить новый телефон, потому что айфон прослушивается, симкарту, пауэрбэнк, потому что айфон садится. Другое такси, которое они вызвали, повезло меня в определенное отделение, чтобы я могла снять свой миллион и спасти его от Богданова и его подельников. Они прислали номер счёта, я положила все эти деньги туда. Эта процедура повторялась несколько раз».
Мошенники знали, сколько денег было на счёту у актрисы «вплоть до рубля». Они также пересказали всю известную им информацию о её семье: от номеров машин, которые когда-то были у родителей, до адреса кладбища, на котором похоронен её отец. Также они владели информацией о её коллегах по проектам.
«В понедельник они позвонили снова и сказали, что за это время на моё имя был взят кредит на 2 миллиона. Получателем был Богданов Илья. И чтобы мне не выплачивать этот кредит, нужно его перебить, оформив его самой. Потому что я буду и тем, кто берёт кредит, и получателем. Сейчас я говорю это и понимаю, что это бред сивой кобылы. Но тогда я поверила. Я просто хотела, чтобы это закончилось. В итоге я взяла этот кредит. Они подготовили меня к этому: как отвечать на вопросы, как заполнять анкету. Я отправила им в несколько заходов деньги, большие суммы. Потом они сказали, чтобы я вернулась домой и подготовила квартиру к обыску. Надо было сфотографировать всё, что было дороже, чем 40 тысяч рублей. Это было необходимо, чтобы удостовериться, что нет левых доходов.
Из-за того, что я фотографировала, запись экрана нельзя было вести. Поэтому у меня были моменты, когда я спрашивала мужа типа: «А где твой старый комп? А вот часы, которые тебе папа подарил, как думаешь, сколько они стоят?» И на четвёртом таком вопросе он говорит: «А зачем тебе?» Я вру, что у меня генеральная уборка, потому что чем дальше, тем они больше давили, рассказывая, какие последствия могут быть для моих близких и родных, которым я расскажу о происходящем. 15-20 лет тюрьмы. Я изворачивалась в общении с близкими, как могла.
Смешно, что их совершенно не интересовали ни книги дорогие, ни картины современных русских художников. Они спрашивали только про украшения, сколько налички в доме, какие сумки у меня. Пока я всё это фоткала, они параллельно говорили, что на меня ещё были взяты кредиты, и завтра нужно будет продолжить такую же процедуру, чтобы остановить мошенников».
фото: Александра Черкасова-Служитель и Саша Сулим
Актрису спас приход друга семьи: «Тут у меня звонок в дверь, и я вижу в глазок, что это Вася, друг мужа, я его знаю лично, его жену, мы дружим семьями. Я открываю дверь, он мне просто показывает экран своего телефона, где текст типа «оставляй все телефоны, бери ключи, выходи на улицу и позвони мужу, потому что он волнуется». Типо не бойся ничего, всё нормально.
Я хватаю его телефон, потому что меня уже истерика, меня трясёт, я ему пишу: «Вась, у меня всё очень хорошо, я готовлю квартиру к обыску, но я не подозреваемая. Всё очень хорошо». А у Васи и мама, и он сам психиатр. И он пишет: «Саш, ты не выглядишь как человек, которому хорошо, тебе нужна помощь». Я говорю: «Нет, всё отлично». Я дико паникую и закрываю дверь на замок. Мне начинает названивать и писать муж, а я же боюсь, что это всё читается. Я его сбрасываю и блокирую везде. Сразу удаляю эти сообщения. Когда я подготовила квартиру, я решила выйти на улицу прогуляться и увидела, что Вася сидит прямо напротив подъезда. Спасибо ему большое, он меня ждал. Ну я уже совсем не в адеквате, просто кидаю ему сумку со всеми этими телефонами, беру его телефон, звоню мужу и гуляю по дворам. И он меня убеждает, что следствие, органы так не работают, что они бы прислали мне повестку, вызвали физически. Никто не работает через телеграм, это мошенники».
Александра последовала совету мужа и попросила родную сестру забрать её к себе. Уже через день после того, как актриса перестала отвечать на звонки, мошенники удалили переписку: «Я не до конца ему поверила, но я так устала, что понадеялась, что он говорит правду. Он сказал, что мне нельзя находиться дома одной, если мошенники обещали туда прийти. Я помню с детства номер старшей сестры, она забрала меня с котом, и я пять дней жила у неё. Мы выключили все телефоны, всю переписку и созвоны с мужем я вела через телефон сестры. Успела отфотографировать всю переписку с мошенниками, пока они не поняли, что я соскочила. Я уехала вечером понедельника. Во вторник у меня было 40 пропущенных от них. А в среду они уже начали всё удалять. Но я успела всё сфотографировать».
Мошенники запретили Александре общаться с близкими и друзьями, угрожая заведением на них уголовного дела: «Они запретили звонки, общение, распространение какой-либо информации. У меня не было ни секунды очухаться. Я хотела только, чтобы это закончилось. Ты истощен физически и эмоционально. Я исполняла все их действия, но у меня было ощущение, что меня все равно признают виновной. Это беспросветное состояние. Сейчас я работаю с психотерапевтом и она говорит, что это классические признаки психологического насилия, гипноза. У меня кошмары. Меня мутит и тошнит. Я была бы так рада прочитать такую историю три недели назад, закатить глаза и сказать: «Господи, какая дура». Меня бы это спасло. Не только от потери денег, но и от психотравмы».
Александра рассказала о случившемся на своей странице в запретграме, после чего получила около 50 тысяч сообщение от жертв мошенников и их родственников. Некоторые из тех, кто не смог справиться с психологическим давлением мошенников, покончили жизнь самоубийством: «Когда я опубликовала об этом пост, мне написало около 50 тысяч человек. Потерпевшие или их родственники. Кто-то из-за мошенников покончил жизнь самоубийством. Очень много схожих историй. Сотрудники в ОВД сказали, что это самая популярная схема в нашей стране. Возможно, получится вернуть деньги, если я получу справку, что оформляла кредит в состоянии гипноза, надо мной было совершено психологическое насилие. Но я всё равно должна выплачивать этот кредит. Меня попали в момент, когда я физически находилась одна. Они просто меня поймали рано утром, и всё понеслось. Если бы меня хоть что-то отвлекло, этого бы не случилось. Они угадали с моментом. У меня не было ни тени сомнения».
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