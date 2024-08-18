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«Мы несколько раз расставались»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о своём романе и свадьбе

18 августа
2024 год

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18 августа 2024
Новобрачные Гарик Харламов и Катерина Ковальчук дали первое совместное интервью журналу «Hello!», в котором рассказали о своём знакомстве, расставаниях и помолвке.

«Мы несколько раз расставались»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о своём романе и свадьбе

О знакомстве

Катя: «[Мы познакомились] на съёмочной площадке сериала «Гусар» в 2018 году, это был пилотный выпуск. Мы снимали на Красной площади, на выходе, где арка. Была самая первая сцена со мной, Гариком и Пашей Рассомахиным. Мы как раз выбегали из этой арки, а Гарик появился в костюме Шрека. Он снял накладную голову и сказал: «А что мы будем сейчас репетировать, давайте хоть познакомимся!» Так и познакомились».

«Мы несколько раз расставались»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о своём романе и свадьбе

О романе

Гарик: «Наше общение как-то само переросло в отношения. Мы прошли большой путь и хорошо узнали друг друга на работе. Не было такого, что встретились, съехались и понеслось. Мы несколько раз расставались перед тем, как случилась свадьба. Разное было, мы подросли сами за это время. Непонимания приводили к разлуке, но после этого приходило другое осознание - что ты не можешь без этого человека. Поэтому оба шли на компромиссы».

«Мы несколько раз расставались»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о своём романе и свадьбе
фото: Катерина с мамой

О помолвке

Катя: «Он забрал меня со съемок: я села в машину в гриме, который весь потёк, потому что играла вечно плачущую героиню. Глаза болели ужасно, я не знала даже, что он что-то задумал. Мы ехали, болтали на отвлеченные темы, а дома он подарил мне цветы и, вытащив телефон, сказал, что хочет записать со мной видео. А потом достал заветную коробочку с кольцом и встал на колено. Осознав происходящее, я не могла сдержать слёз! Я ещё долго рассматривала кольцо, не могла поверить, плакала, а Гарик стоял-стоял, а потом не выдержал: «Может, уже ответишь?»

«Мы несколько раз расставались»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о своём романе и свадьбе

О свадебной церемонии

Гарик: «Я столько церемоний провёл в своей жизни, но впервые увидел, чтобы такие разные люди настолько единодушно участвовали в конкурсах и рьяно отдавались этому. Серёга Бурунов, за что ему спасибо, был регистратором нашей свадьбы. Он так проникся, что залез на стол!»

«Мы несколько раз расставались»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о своём романе и свадьбе

О достоинствах Харламова

Катя: «Я в Гарике обожаю его эту простоту, доброту. С ним можно поговорить на любую тему. Недавно, когда мы были в Сочи, к нему подошел парень и попросил помочь сделать предложение девушке. И Гарик сразу откликнулся. Он щедрый, умный, мудрый - я многому у него учусь».
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№ 1
Киноман1985   18.08.2024 - 18:54
Кате стоит обратить внимание. У Гарика это третий брак, .... как-то так) . читать далее>>
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«Мы несколько раз расставались»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о своём романе и свадьбе фотографии
«Мы несколько раз расставались»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о своём романе и свадьбе фотографии
«Мы несколько раз расставались»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о своём романе и свадьбе фотографии
«Мы несколько раз расставались»: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о своём романе и свадьбе фотографии
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