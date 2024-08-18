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«Думаю, ей было очень больно, когда я уехала жить к отцу»: Зои Кравиц о чувстве вины перед матерью

18 августа
2024 год

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18 августа 2024
Зои Кравиц, чей режиссёрский дебют «Моргни дважды» выйдет в американский и европейский прокат уже на следующей неделе, стала героиней обложки сентябрьского номера журнала «Esquire». В интервью которому рассказала о своём детстве и жизни после развода родителей.

«Думаю, ей было очень больно, когда я уехала жить к отцу»: Зои Кравиц о чувстве вины перед матерью

Зои родилась в 1988 году, когда её родители были ещё очень молоды: актрисе Лизе Боне только-только исполнился 21 год, а музыканту Ленни Кравицу было 24. Лиза и Ленни развелись, когда Зои было 5 лет, и девочка осталась жить в Санта Монике с матерью. Боне поставила свою актёрскую карьеру на паузу и сосредоточилась на воспитании дочери, установив своеобразные ограничения. Будучи вегетарианкой, она следила за тем, чтобы Зои тоже питалась растительной пищей преимущественно домашнего приготовления. Лиза также не разрешала Зои зависать у телевизора, а интернета в их доме не было вообще. Но они регулярно смотрели кино на кассетах, заглядывая в видео-магазин каждые выходные.

«Думаю, ей было очень больно, когда я уехала жить к отцу»: Зои Кравиц о чувстве вины перед матерью
фото: Ленни Кравиц и Лиза Боне с Зои

С отцом Зои виделась несколько раз в год — его карьера стала стремительно развиваться сразу после развода, и он был постоянно занят. Вспоминая о визитах отца, Зои отмечает, что это было подобно урагану из абсолютно другой жизни. Ленни жил на широкую ногу и без каких-либо ограничений вообще. На фоне простой и тихой жизни под контролем матери, жизнь с отцом казалась Зои очень заманчивой. И в 11 лет она переехала к нему в Майами.
Жизнь с Ленни поначалу казалась ей прекрасной: телевизор, сладости, шоппинг в неограниченных количествах. «Не то чтобы моему отцу было плевать на меня. Просто его заботили другие вещи», — объясняет Зои этот праздник вседозволенности. Но Зои быстро росла и блеск богемной жизни также быстро потускнел в её глазах. Ей приходилось делить отца с огромной аудиторией его фанатов. Ленни не умел говорить «нет» не только своей дочери.

«Думаю, ей было очень больно, когда я уехала жить к отцу»: Зои Кравиц о чувстве вины перед матерью

Чувствуя себя неприкаянной и одинокой во флоридской школе, Зои попросила Ленни переехать в Нью-Йорк, где она поступила в школу Рудольфа Штайнера и начала заниматься в драмкружке. У неё появились друзья и единомышленники, а Ленни укатил в концертный тур, оставив в качестве опекуна своего кузена с Багамских островов.

«Думаю, ей было очень больно, когда я уехала жить к отцу»: Зои Кравиц о чувстве вины перед матерью

Вспоминая хаос этих лет, Зои чувствует себя виноватой из-за того, что уехала от матери. И с годами это чувство становится острее. «Я думаю, что ей было очень больно, когда я уехала от неё к отцу, которого толком и не было рядом. И дело не в том, что я хотела бы остаться с мамой. Скорее, мне хотелось иметь возможность оценить то, что она для меня делала. Она была настолько сосредоточена на сохранении моей невинности. Моей креативности. Потому что она знала, что такое мир, и что это невозможно вернуть».

«Я определённо оказывалась в ситуациях, в которых мне совсем не нужно было оказываться. Ты так хочешь побыстрее повзрослеть. А потом ты вырываешься во взрослую жизнь и понимаешь: «чёрт возьми».
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фотографии >>
«Думаю, ей было очень больно, когда я уехала жить к отцу»: Зои Кравиц о чувстве вины перед матерью фотографии
«Думаю, ей было очень больно, когда я уехала жить к отцу»: Зои Кравиц о чувстве вины перед матерью фотографии
«Думаю, ей было очень больно, когда я уехала жить к отцу»: Зои Кравиц о чувстве вины перед матерью фотографии
«Думаю, ей было очень больно, когда я уехала жить к отцу»: Зои Кравиц о чувстве вины перед матерью фотографии
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