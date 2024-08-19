Сарик Андреасян, Екатерина Климова и Наталья Белохвостикова вспомнили о работе с Аленом Делоном

18 августа после продолжительной болезни ушёл из жизни 88-летний Ален Делон. На кончину легендарного актёра отреагировали не только его французские коллеги, но и российские кинематографисты, успевшие с ним посотрудничать. Например, режиссёр Сарик Андреасян, воспользовавшись случаем, напомнил публике, что последнюю свою роль в кино Делон сыграл именно в его фильме.
фото: Сарик Андреасян и Ален Делон
«Сегодня умер Ален Делон! Великий артист не только для моего поколения, но и для поколения наших родителей и бабушек! Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни — это несколько съёмочных дней, проведенных с ним. Последний фильм, в котором снялся Делон, был мой фильм «С Новым годом, мамы»! Воспитанный, красивый, благородный, талантливый! Настоящий! Мы говорили о Джо Дассене, Бельмондо и ещё о многих великих, кого больше нет. Теперь он снова их встретит! Светлая память!» — написал Сарик в соцсетях, присовокупив несколько архивных фотографий.
«Прекрасный человек с хорошими качествами человеческими. Потому что когда репортеры набросились на него и так получилось, что снесли наш столик на премьере, он подошёл и извинился. И на сцене, когда мы стояли, представляя картину в Москве, все артисты в ряд выстроились. И я помню, что он сделал шаг назад и немножко меня по плечу хлопнул и показал мне, что, когда он смотрел на меня, он плакал. Я так поняла его без слов. Он мне показал это руками».
Партнёрша Делона по фильму «Тегеран — 43»Наталья Белохвостикова в комментарии изданию «РБК» вспомнила о своей последней встрече с актёром. Это было несколько лет назад, когда Наталья вручала Алену приз «Легенда». Актёр прилетел в Москву после операции на сердце.
фото: Ален Делон и Наталья Белохвостикова
«Ему было тяжело, я поддерживала его, как могла. И вот мы вышли на сцену... И он преобразился! Эти 20 минут на сцене, под светом софитов, перед тысячным залом, были настоящим счастьем! Он ожил, шутил, был весел, раздавал комплименты... Это был последний раз, когда я видела его таким... Потом пандемия, и встретиться нам так и не удалось.
Он был уникален, для меня он как космос. Да, для многих он безумно красив, но для меня он прежде всего очень добрый, мудрый, смешливый человек, с которым легко и радостно. Помню, как он приезжал в Москву и радовался снегу, как ребёнок... Это просто частичка моей жизни, поэтому сегодня для меня огромная потеря, страшная трагедия... Я пока не могу осознать, что произошло».
«Я был с ним довольно хорошо знаком и имел удовольствие брать у него интервью для своей программы. Беседа была необыкновенной, на самом деле. Это было одно из самых интересных интервью, которые он давал. Ален Делон был очень сложным человеком. Он служил в армии во Вьетнаме, он долго искал свой путь в жизни. Я думаю, если бы не Валерио Дзурлини, великий итальянский режиссёр, то Ален Делон не стал бы актером.
В интервью он даже сказал мне, что, когда умрет, хотел бы, чтобы его похоронили среди самых близких друзей — его собак. Не сказать, чтобы он был симпатичным в общении. Ален Делон был очень закрытым, довольно резким. Другое дело, когда он становился другом и открывался, тогда это был уже совсем другой человек. Кроме того, когда актёр достигает такой популярности, то он надевает некую маску и играет, и Ален Делон так делал. Как, наверное, почти все актёры его уровня».
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