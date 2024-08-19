СМИ: Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре 2024 года

Согласно источникам телеграм-канала SHOT
, отбывающий срок Михаил Ефремов
может выйти на свободу по УДО уже в декабре этого года из-за состояния здоровья и риска инсульта. Адвокаты актёра уже подготовили новое ходатайство, подкрепив его медицинскими справками и освидетельствованиями. Поводом для ходатайства стали прогрессирующие заболевания актёра, зафиксированные тюремными медиками. Ефремов страдает головными болями и головокружениями из-за транзиторных ишемических атак.
В 2020 году актёру уже становилось плохо прямо во время судебного заседания по делу о ДТП — тогда его буквально вынесли из здания суда. Сейчас адвокаты настаивают на том, что дальнейшее пребывание Ефремова в колонии может привести к инсульту. На данный момент актёр отсидел 3,5 года из 7,5. Ещё в феврале с подачи Ивана Охлобыстина
в прессе появилась информация
о возможном досрочном освобождении актёра. Но из-за нарушений внутреннего распорядка ходатайство было отклонено.
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