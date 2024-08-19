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СМИ: Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре 2024 года

19 августа
2024 год

Лайфстайл >>
19 августа 2024
Согласно источникам телеграм-канала SHOT, отбывающий срок Михаил Ефремов может выйти на свободу по УДО уже в декабре этого года из-за состояния здоровья и риска инсульта. Адвокаты актёра уже подготовили новое ходатайство, подкрепив его медицинскими справками и освидетельствованиями. Поводом для ходатайства стали прогрессирующие заболевания актёра, зафиксированные тюремными медиками. Ефремов страдает головными болями и головокружениями из-за транзиторных ишемических атак.

СМИ: Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре 2024 года

В 2020 году актёру уже становилось плохо прямо во время судебного заседания по делу о ДТП — тогда его буквально вынесли из здания суда. Сейчас адвокаты настаивают на том, что дальнейшее пребывание Ефремова в колонии может привести к инсульту. На данный момент актёр отсидел 3,5 года из 7,5. Ещё в феврале с подачи Ивана Охлобыстина в прессе появилась информация о возможном досрочном освобождении актёра. Но из-за нарушений внутреннего распорядка ходатайство было отклонено.
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обсуждение >>
№ 9
Купидон   21.08.2024 - 21:05
... Лучше не скажешь! читать далее>>
№ 8
Михаил 2   21.08.2024 - 20:19
У меня приятель,-правда он не артист,-точно также страдал гипертонией и головными болями в заключении.Ему дали 8 летза убийство.Отсидел 5 лет ,потом случился инсульт.Никакого "золотого часа",естественно,в... читать далее>>
№ 7
Наталья Курилова   21.08.2024 - 15:28
... Ну, как минимум развалилась страна, в которой Миша Ефремов был очаровательным Петей Копейкиным. Давно это было, в 1991-ом. читать далее>>
№ 6
Lenusja   21.08.2024 - 09:39
какой позор родителям читать далее>>
№ 5
nord   21.08.2024 - 08:23
У нас самое гуманное правосудие в мире(жалеют),так что выйдет. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Михаил ЕфремовИван Охлобыстин

фотографии >>
СМИ: Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре 2024 года фотографии
СМИ: Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре 2024 года фотографии
СМИ: Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре 2024 года фотографии
СМИ: Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре 2024 года фотографии
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