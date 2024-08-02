Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова

1 августа в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Игры»
, посвящённого Олимпиаде 1980 года. Сериал зрителям представили режиссёр Евгений Стычкин
и актёры Юрий Стоянов
, Григорий Верник
, Мария Карпова
, Алексей Серебряков
, Павел Майков
, Вячеслав Чепурченко
и другие.
фото: Вячеслав Чепурченко и Евгений Стычкин
фото: Алексей Серебряков
фото: Юрий Стоянов
фото: Евгений Санников
фото: Мария Карпова
фото: Павел Майков
фото: Григорий Верник
Гостями премьеры стали, кажется, все, кто в тот момент был в Москве: Ольга Сутулова
, Константин Хабенский
, Дмитрий Хрусталёв
, Мария Шумакова
, Мила Ершова
, Алёна Михайлова
, Мариэтта Цигаль-Полищук
, Мария Андреева
, Даша Мельникова
и многие другие.
фото: Сергей Новосад
фото: Ольга Сутулова
фото: Софья Лебедева
фото: Мила Ершова
фото: Алёна Михайлова
фото: Мария Андреева
фото: Дмитрий Хрусталёв
фото: Мариэтта Цигаль-Полищук
фото: Анна Богомолова
фото: Дарья Мельникова и Роман Набатов
фото: Соня Присс
фото: Матвей Лыков
«Игры» фото: Павел Артемьев
начинаются 3 августа 2024 в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
«Игры»
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