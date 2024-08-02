Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова

анонс

И дала ему фамилию отца

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников

Актриса была против отправки детей за границу

«Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко

31 июля

«Я столько раз буквально стояла на подоконнике»: Кристина Асмус о тяжёлом детстве и родителях

Актриса давно не общается с мамой, но не теряет надежды наладить связь