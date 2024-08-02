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Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова

2 августа
2024 год

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2 августа 2024
1 августа в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Игры», посвящённого Олимпиаде 1980 года. Сериал зрителям представили режиссёр Евгений Стычкин и актёры Юрий Стоянов, Григорий Верник, Мария Карпова, Алексей Серебряков, Павел Майков, Вячеслав Чепурченко и другие.

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Вячеслав Чепурченко и Евгений Стычкин

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Алексей Серебряков

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Юрий Стоянов

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Евгений Санников

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Мария Карпова

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Павел Майков

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Григорий Верник

Гостями премьеры стали, кажется, все, кто в тот момент был в Москве: Ольга Сутулова, Константин Хабенский, Дмитрий Хрусталёв, Мария Шумакова, Мила Ершова, Алёна Михайлова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Мария Андреева, Даша Мельникова и многие другие.

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Сергей Новосад

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Ольга Сутулова

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Софья Лебедева

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Мила Ершова

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Алёна Михайлова

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Мария Андреева

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Дмитрий Хрусталёв

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Мариэтта Цигаль-Полищук

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Анна Богомолова

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Дарья Мельникова и Роман Набатов

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Соня Присс

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Матвей Лыков

Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова
фото: Павел Артемьев

«Игры» начинаются 3 августа 2024 в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Игры»
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Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова фотографии
Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова фотографии
Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова фотографии
Ласковый мишка: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и Даша Мельникова фотографии
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