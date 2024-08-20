В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд

18 августа в Летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера восьмисерийного приключенческого сериала Ивана Соснина «Юг»
. Сериал зрителям представили актёры Ярослав Могильников
, Надежда Маркина
, Кирилл Кяро
и Игорь Грабузов
.
фото: Кирилл Кяро и Ярослав Могильников
фото: Надежда Маркина
фото: Игорь Гарбузов
фото: Иван Соснин
Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, среди которых Анна Пересильд
, Рузиль
и Азиза
Минекаевы, Даша Верещагина
, Ксения Суркова
, Юлия Волкова
, Пётр Буслов
и другие.
фото: Дарья Верещагина
фото: Екатерина Молоховская
фото: Анна Пересильд
фото: Рузиль и Азиза Минекаевы
фото: Пётр Буслов с женой
«Юг» фото: Юлия Волкова
можно будет посмотреть с 22 августа в онлайн-кинотеатре Okko
.
«Юг»
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