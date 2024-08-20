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В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд

20 августа
2024 год

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20 августа 2024
18 августа в Летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера восьмисерийного приключенческого сериала Ивана Соснина «Юг». Сериал зрителям представили актёры Ярослав Могильников, Надежда Маркина, Кирилл Кяро и Игорь Грабузов.

В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд
фото: Кирилл Кяро и Ярослав Могильников

В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд
фото: Надежда Маркина

В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд
фото: Игорь Гарбузов

В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд
фото: Иван Соснин

Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, среди которых Анна Пересильд, Рузиль и Азиза Минекаевы, Даша Верещагина, Ксения Суркова, Юлия Волкова, Пётр Буслов и другие.

В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд
фото: Дарья Верещагина

В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд
фото: Екатерина Молоховская

В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд
фото: Анна Пересильд

В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд
фото: Рузиль и Азиза Минекаевы

В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд
фото: Пётр Буслов с женой

В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд
фото: Юлия Волкова

«Юг» можно будет посмотреть с 22 августа в онлайн-кинотеатре Okko.

«Юг»
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В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд фотографии
В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд фотографии
В активном поиске: Рузиль Минекаев, Кирилл Кяро и Анна Пересильд фотографии
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