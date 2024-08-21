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Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада

21 августа
2024 год

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21 августа 2024

Осень началась на месяц раньше, но этого, кажется, никто не заметил. По-прежнему по всей стране один за другим стартуют всевозможные фестивали, а Москва гуляет на презентациях и премьерах под открытым небом. В последние выходные июля в саду «Эрмитаж» на пятом фестивале Chess & Jazz встретились Елена Летучая, Ангелина Стречина, Лиза Моряк и Мария Шумакова.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Ангелина Стречина

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Лиза Моряк

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Мария Шумакова

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Влад Лисовец

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Аврора

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Елена Летучая

8 августа на концерте Feduk на Плюс Даче в Парке Горького встретились Анастасия Красовкая, Леон Кемстач, Даниил Воробьёв.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Анастасия Красовская

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Даниил Воробьёв

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Леон Кемстач


Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Дженна Ортега

17 августа в Нью-Йорке состоялся фотоколл авторемейка Тима Бёртона «Битлджус 2», которое посетили сыгравшие в фильме Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Моника Беллуччи, Джастин Теру и Майкл Китон.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Дженна Ортега, Кэтрин О'Хара, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Джастин Теру, Моника Беллуччи и Тим Бёртон

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Вайнона Райдер

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Моника Беллуччи

18 августа в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Как приручить бизона» (в прокате с 22 августа) — истории об осиротевших Мэри и Томе, которые открывают для себя Америку. Фильм зрителям представили актёры озвучки Ева Смирнова и Рузиль Минекаев. А среди первых зрителей была куча детей и Соня Карпунина.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Ева Смирнова и Рузиль Минекаев

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Алиса Руденко

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Соня Карпунина с детьми

19 августа в московском кинотеатре «Пионер» на премьере фильма «Идеальный лжец» (в прокате с 22 августа) побывали Мария Голубкина, Анна Ещенко и Ирина Хакамада.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Мария Голубкина

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Анна Ещенко

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Ирина Хакамада со спутником

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада
фото: Влад Лисовец
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Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада фотографии
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