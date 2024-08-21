Блеск и нищета красных дорожек: Мария Голубкина, Анастасия Красовская и Ирина Хакамада

Осень началась на месяц раньше, но этого, кажется, никто не заметил. По-прежнему по всей стране один за другим стартуют всевозможные фестивали, а Москва гуляет на презентациях и премьерах под открытым небом. В последние выходные июля в саду «Эрмитаж» на пятом фестивале Chess & Jazz встретились Елена Летучая, Ангелина Стречина, Лиза Моряк и Мария Шумакова.
фото: Дженна Ортега, Кэтрин О'Хара, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Джастин Теру, Моника Беллуччи и Тим Бёртон
фото: Вайнона Райдер
фото: Моника Беллуччи
18 августа в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Как приручить бизона» (в прокате с 22 августа) — истории об осиротевших Мэри и Томе, которые открывают для себя Америку. Фильм зрителям представили актёры озвучки Ева Смирнова и Рузиль Минекаев. А среди первых зрителей была куча детей и Соня Карпунина.
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