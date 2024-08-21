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Официально: Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

21 августа
2024 год

Лайфстайл >>
21 августа 2024
После нескольких месяцев перебродивший слух о расставании Дженнифер Лопес и Бена Аффлека наконец получил официальное подтверждение. В распоряжении таблоида «Daily Mail» оказались копии документов на развод, которые Дженнифер подала 20 августа — в день второй годовщины свадьбы с Аффлеком. При этом, дата расставания, указанная в заявлении Лопес — 26 апреля.

Официально: Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Впрочем, догадаться о том, что супруги уже давно не живут вместе, можно было в июле, когда Аффлек купил себе новый дом. Что стало причиной их расставания, мы, скорее всего, узнаем из какого-нибудь супер-эксклюзивного душещипательного интервью, а то и целого документального фильма. Но пока что версии такие: то ли Аффлек развязал и снова начал пить, что не понравилось Дженнифер, то ли им опять (как и 20 лет назад) помешало чрезмерное внимание публики, то ли конфликт развился на почве денег. Напомним, что никакого брачного соглашения супруги не подписывали.

Официально: Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Это четвёртый развод в жизни Лопес, и источник, близкий к артистке, сообщил таблоиду, что она подустала от хаотичной любовной жизни. «После четырёх рухнувших браков ей следовало бы сфокусироваться на себе и понять, кто она и чего хочет».
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Официально: Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком фотографии
Официально: Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком фотографии
Официально: Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком фотографии
Официально: Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком фотографии
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