Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва

21 августа
2024 год

Лайфстайл >>
21 августа 2024
20 августа в Калининграде в двенадцатый раз состоялось открытие фестиваля короткометражного (а с недавних пор ещё и дебютного) кино «Короче». Открытие традиционно началось с органного концерта, после чего гости переместились в Калининградский областной драматический театр, где их ждала ведущая Анна Пересильд. В состав жюри короткометражного кино вошли режиссёры Сергей Кальварский и Пётр Тодоровский и актёры Артём Ткаченко и Любовь Аксёнова. А в жюри полнометражного дебютного кино вошли актёры Елизавета Боярская и Александр Робак и режиссёры Александр Котт и Алексей Учитель. После информационной части открытия гости насладились живым выступлением Антохи MC и Юлии Пересильд с её группой «Мандрагора». А фильмом открытия стал «Жар-птица» неутомимого Романа Михайлова.

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Анна Пересильд

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Антоха МС

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Юлия Пересильд

За 12 лет «Короче» стал одним из самых главных летних фестивалей, привлекающих большое количество звёздных гостей. В этом году по красной дорожке прошлись Ирина Горбачёва, Анна Котова, Николай Хомерики, Наталия Мещанинова, Александра Киселёва, Степан Девонин, Ольга Смирнова, Екатерина Волкова, Марина Доможирова и другие.

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Любовь Аксёнова с мужем

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Василиса Амелехина и Жан Просянов

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Екатерина Волкова

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Юлия Пересильд и группа «Мандрагора»

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Елена Николаева

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Александра Киселёва

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Ольга Смирнова

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Елизавета Боярская

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Артём Ткаченко

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Марина Доможирова

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Олег Савостюк со спутницей

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Ирина Горбачёва

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Антон Калинкин

Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва
фото: Анна Котова
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Жар-птица»: Экзамен по красоте
Фильмы с Антоном Филипенко, Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым вошли в конкурсную программу «Короче»
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКорочестиль
персоны
Любовь АксёноваЕлизавета БоярскаяИрина ГорбачёваСтепан ДевонинМарина ДоможироваАнтон КалинкинВладислав КанопкаАлександра КиселеваАнна КотоваАнна Котова (II)Наталия МещаниноваАнна ПересильдЮлия ПересильдАнастасия ПронинаЖан ПросяновОлег Савостюк (II)Ольга СмирноваИван Твердовский (II)Владислав ТиронАртём ТкаченкоПётр Тодоровский (младший)Алексей УчительДарья ХарченкоНиколай Хомерики

фотографии >>
Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва фотографии
Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва фотографии
Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва фотографии
Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Шишов
Актёр Евгений Шишов погиб в Курской области, защищая Россию.
Элеонора Кулагина
18 августа ушла из жизни актриса Элеонора Кулагина.
Константин Загорский
18 августа ушёл из жизни художник Константин Загорский.
Борис Быстров
18 августа ушёл из жизни актёр Борис Быстров.
Евгений Мишин
17 августа ушёл из жизни культурист Евгений Мишин.

День рождения >>

Алина Алексеева
Вия Артмане
Лидия Зыкина
Татьяна Коновалова
Мирослав Малич
Евгений Морозов
Риналь Мухаметов
Александр Омиадзе
Алёна Охлупина
Паулина Галонзка
Лоретта Дивайн
Ким Кэттролл
Катрин Муше
Хейден Панеттьер
Кларенс Уильямс
Кевин Янссенс
все родившиеся 21 августа >>

Афиша кино >>

Оно
фильм ужасов
США, 2014
Однажды мы расскажем друг другу всё
драма, мелодрама, экранизация
Германия, 2023
Идеальный лжец
комедия, триллер
США, 2023
Ворон
боевик, триллер, фэнтези
Великобритания, США, Франция, 2024
Нечисть в Сеуле
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Южная Корея, 2024
Гиганты Ла-Манша
детский фильм, приключения, семейное кино
Аргентина, Германия, 2024
Как приручить бизона
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2024
Месть Золушки
фильм ужасов
США, 2024
Мой пингвин
драма, семейное кино, фильм о животных
Бразилия, США, 2024
Ненасытные люди
комедия, криминальный фильм
США, 2024
Пираты Галактики Барракуда
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Стрелок
боевик
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram