Короче-2024: Любовь Аксёнова, Елизавета Боярская и Ирина Горбачёва

20 августа в Калининграде в двенадцатый раз состоялось открытие фестиваля короткометражного (а с недавних пор ещё и дебютного) кино «Короче». Открытие традиционно началось с органного концерта, после чего гости переместились в Калининградский областной драматический театр, где их ждала ведущая Анна Пересильд
. В состав жюри короткометражного кино вошли режиссёры Сергей Кальварский
и Пётр Тодоровский
и актёры Артём Ткаченко
и Любовь Аксёнова
. А в жюри полнометражного дебютного кино вошли актёры Елизавета Боярская
и Александр Робак
и режиссёры Александр Котт
и Алексей Учитель
. После информационной части открытия гости насладились живым выступлением Антохи MC и Юлии Пересильд
с её группой «Мандрагора». А фильмом открытия стал «Жар-птица»
неутомимого Романа Михайлова
.
фото: Анна Пересильд
фото: Антоха МС
фото: Юлия Пересильд
За 12 лет «Короче» стал одним из самых главных летних фестивалей, привлекающих большое количество звёздных гостей. В этом году по красной дорожке прошлись Ирина Горбачёва
, Анна Котова
, Николай Хомерики
, Наталия Мещанинова
, Александра Киселёва
, Степан Девонин
, Ольга Смирнова
, Екатерина Волкова
, Марина Доможирова
и другие.
фото: Любовь Аксёнова с мужем
фото: Василиса Амелехина и Жан Просянов
фото: Екатерина Волкова
фото: Юлия Пересильд и группа «Мандрагора»
фото: Елена Николаева
фото: Александра Киселёва
фото: Ольга Смирнова
фото: Елизавета Боярская
фото: Артём Ткаченко
фото: Марина Доможирова
фото: Олег Савостюк со спутницей
фото: Ирина Горбачёва
фото: Антон Калинкин фото: Анна Котова
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