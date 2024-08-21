Майкла Мэдсена арестовали по обвинению в домашнем насилии

В минувшую субботу в полицию Лос-Анджелеса поступил звонок от женщины, которая утверждала, что муж толкнул её и запер в доме. Звонившей оказалась жена актёра Майкла Мэдсена 64-летняя ДеАнна Мэдсен. К моменту приезда полиции ДеАнна была уже в безопасности, однако 66-летнего актёра арестовали по обвинению в домашнем насилии.
фото: ДеАнна и Майкл Мэдсен
Пострадавшая отказалась от медицинской помощи. Позже актёр вышел под залог в размере 20 тысяч долларов. По словам представителей актёра, между Майклом и его женой произошла просто «размолвка». Майкл и ДеАнна женаты с 1996 года и воспитывают троих детей.
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