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Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова

22 августа
2024 год

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22 августа 2024
21 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Подростки. Первая любовь» режиссёра Святослава Подгаевского. Картину о светлых, искренних чувствах на фоне криминальных разборок 90-х, первыми посмотрели актёры фильма Алексей Онежен, Александра Тихонова и Григорий Столбов, а также Сергей Шакуров, Ирина Безрукова, Алиса Гребенщикова, Тарас Шевченко, Станислав Румянцев, Александра Черкасова-Служитель, Миша Гурай, Валерия Шкирандо, Юлия Хамитова и многие другие.

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Сергей Шакуров с сыном Маратом

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Алиса Гребенщикова

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Ирина Безрукова

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Тарас Шевченко

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Александра Черкасова-Служитель

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Алина и Станислав Румянцевы

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Миша Гурай

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Катерина Беккер

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Валерия Шкирандо

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Юлия Хамитова

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Елена Новикова

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Алексей Онежен

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Александра Тихонова

Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова
фото: Григорий Столбов

Фильм «Подростки. Первая любовь» в прокате с 29 августа.

«Подростки. Первая любовь»
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Ирина БезруковаКатерина БеккерАлиса ГребенщиковаМиша ГурайЕлена НовиковаАлексей ОнеженАндрей Пархоменко (II)Святослав ПодгаевскийСтас РумянцевГригорий СтолбовАлександра ТихоноваЮлия ХамитоваАлександра ЧеркасоваСергей ШакуровТарас Шевченко (III)Валерия Шкирандо
фильмы
Подростки. Первая любовь

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Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова фотографии
Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова фотографии
Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова фотографии
Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова фотографии
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