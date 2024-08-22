Нежные чувства: Алиса Гребенщикова, Сергей Шакуров и Ирина Безрукова

21 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Подростки. Первая любовь»
режиссёра Святослава Подгаевского
. Картину о светлых, искренних чувствах на фоне криминальных разборок 90-х, первыми посмотрели актёры фильма Алексей Онежен
, Александра Тихонова
и Григорий Столбов
, а также Сергей Шакуров
, Ирина Безрукова
, Алиса Гребенщикова
, Тарас Шевченко
, Станислав Румянцев
, Александра Черкасова-Служитель
, Миша Гурай
, Валерия Шкирандо
, Юлия Хамитова
и многие другие.
фото: Сергей Шакуров с сыном Маратом
фото: Алиса Гребенщикова
фото: Ирина Безрукова
фото: Тарас Шевченко
фото: Александра Черкасова-Служитель
фото: Алина и Станислав Румянцевы
фото: Миша Гурай
фото: Катерина Беккер
фото: Валерия Шкирандо
фото: Юлия Хамитова
фото: Елена Новикова
фото: Алексей Онежен
фото: Александра Тихонова
Фильм «Подростки. Первая любовь» в прокате с 29 августа.
фото: Григорий Столбов
«Подростки. Первая любовь»
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