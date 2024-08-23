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Между мирами: Влад Лисовец, Илья Виногорский и Таша Белая

23 августа
2024 год

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23 августа 2024
21 августа в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фэнтезийного фильма «Ворон» режиссёра Руперта Сандерса. Гости показа стали первыми посетителями выставки постеров современных художников, вдохновлённых графическим романом Джеймса О’Барра и его экранизацией. В картине Билл Скарсгард примеряет на себя культовую роль Эрика Дрэйвена, а его партнершей стала популярная британская певица и актриса FKA Twigs, сыгравшая Шелли. Первыми фильм с ними посмотрели Илья Виногорский, Влад Лисовец, Таша Белая и другие.

Между мирами: Влад Лисовец, Илья Виногорский и Таша Белая
фото: Влад Лисовец

Между мирами: Влад Лисовец, Илья Виногорский и Таша Белая
фото: Илья Виногорский

Между мирами: Влад Лисовец, Илья Виногорский и Таша Белая
фото: Таша Белая

Между мирами: Влад Лисовец, Илья Виногорский и Таша Белая
фото: Екатерина Бордачёва, генеральный директор форума «Российский кинобизнес»

В широкий кинопрокат фэнтезийный экшн «Ворон» выходит 22 августа. Выставка постеров открыта для посещения и продлится до 1 сентября.

«Ворон»
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