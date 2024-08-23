Между мирами: Влад Лисовец, Илья Виногорский и Таша Белая

21 августа в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фэнтезийного фильма «Ворон» режиссёра Руперта Сандерса. Гости показа стали первыми посетителями выставки постеров современных художников, вдохновлённых графическим романом Джеймса О’Барра и его экранизацией. В картине Билл Скарсгард примеряет на себя культовую роль Эрика Дрэйвена, а его партнершей стала популярная британская певица и актриса FKA Twigs, сыгравшая Шелли. Первыми фильм с ними посмотрели Илья Виногорский, Влад Лисовец, Таша Белая и другие.
фото: Влад Лисовец
фото: Илья Виногорский
фото: Таша Белая
фото: Екатерина Бордачёва, генеральный директор форума «Российский кинобизнес»
В широкий кинопрокат фэнтезийный экшн «Ворон» выходит 22 августа. Выставка постеров открыта для посещения и продлится до 1 сентября.
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