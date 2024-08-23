Настасья Самбурская выходит замуж

Настасья Самбурская
рассказала в социальных сетях, что выходит замуж. Актриса опубликовала видео, на котором во время работы на съёмочной площадке ей сделали предложение. Параллельно артистка рассказывает, что подобный шаг не стал для неё неожиданностью: она знала, что избранник предложит ей выйти замуж.
«Сегодня знаменательный день. Мой молодой человек, как я поняла, хочет сделать мне предложение руки и сердца. Я в этом не уверена на 100%»
, — поначалу сомневалась Настасья, которую в итоге с грядущим замужеством бурно поздравила съёмочная группа криминальной комедии «Либидо»
. «Ну всё, окольцевали, у многих теперь отляжет»
, — подписала видео артистка.
Однако поклонники на новость отреагировали неоднозначно. Одни поздравили актрису с замужеством и искреннее пожелали ей счастья, другие не поверили и высказали предположение, что Самбурская шутит. Настасья, в свою очередь, пока не знакомила подписчиков с женихом, но ранее рассказывала, что познакомилась с ним в самолёте.
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