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Настасья Самбурская выходит замуж

23 августа
2024 год

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23 августа 2024
Настасья Самбурская рассказала в социальных сетях, что выходит замуж. Актриса опубликовала видео, на котором во время работы на съёмочной площадке ей сделали предложение. Параллельно артистка рассказывает, что подобный шаг не стал для неё неожиданностью: она знала, что избранник предложит ей выйти замуж.

Настасья Самбурская выходит замуж

«Сегодня знаменательный день. Мой молодой человек, как я поняла, хочет сделать мне предложение руки и сердца. Я в этом не уверена на 100%», — поначалу сомневалась Настасья, которую в итоге с грядущим замужеством бурно поздравила съёмочная группа криминальной комедии «Либидо». «Ну всё, окольцевали, у многих теперь отляжет», — подписала видео артистка.

Однако поклонники на новость отреагировали неоднозначно. Одни поздравили актрису с замужеством и искреннее пожелали ей счастья, другие не поверили и высказали предположение, что Самбурская шутит. Настасья, в свою очередь, пока не знакомила подписчиков с женихом, но ранее рассказывала, что познакомилась с ним в самолёте.
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