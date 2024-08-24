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Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу

24 августа
2024 год

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24 августа 2024

Фигуристка Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин поженились. Об этом Елена рассказала в своём телеграм-канале, опубликовав фотографии с торжественной церемонии.

Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу

Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу

«Так я стала женой космически любимого мною человека. Я тебя очень сильно люблю, мой Сереженька. Какое счастье, что ты у меня есть. Твоя Полунина», — написала спортсменка, сообщив, что официально сменила фамилию.

Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу

Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу

Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу

Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу

Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу

Возлюбленные познакомились в 2019 году. Ильиных написала Полунину в запретграме слова признательности за его творчество, а он ей ответил. В 2020-м у пары родился первенец, которого назвали Мир. В 2022 году на свет появился второй сын – ему дали имя Дар. В феврале этого года Елена и Сергей стали родителями в третий раз. Пол и имя ребёнка до сих пор неизвестны.
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