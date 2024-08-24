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«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды

24 августа
2024 год

Лайфстайл >>
24 августа 2024
15-летняя Анна Пересильд в социальных сетях часто делится новыми образами, многие из которых по мнению хейтеров являются чересчур откровенными. Мама начинающей актрисы, Юлия Пересильд, призналась, что ей нравится, как одевается её дочь. Более того, Юлия сама советуется с дочерью по поводу образов для выхода в свет.

«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды

«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды

«Она очень хорошо разбирается в фэшн-индустрии, знает и русских дизайнеров, и не только русских. Она серьезно интересуется модой, у неё замечательный вкус, поэтому пусть идёт своей дорогой», – отметила Пересильд в разговоре с «Блокнотом».

«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды

«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды

Сама Анна ранее также комментировала свой стиль: «Есть подростки, которые предпочитают носить менее открытые вещи, спортивные, оверсайз... Я выбрала другой путь. Я придумываю свой стиль. И да, если мне хоть тысячу раз напишут, что я как-то не так одета, своё мнение я не поменяю и продолжу выбирать аутфиты, которые хочу и нравятся», — писала она в своём телеграм-канале.
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Анна ПересильдЮлия Пересильд

фотографии >>
«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды фотографии
«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды фотографии
«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды фотографии
«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды фотографии
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