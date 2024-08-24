«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды

15-летняя Анна Пересильд
в социальных сетях часто делится новыми образами, многие из которых по мнению хейтеров являются чересчур откровенными. Мама начинающей актрисы, Юлия Пересильд
, призналась, что ей нравится, как одевается её дочь. Более того, Юлия сама советуется с дочерью по поводу образов для выхода в свет.
«Она очень хорошо разбирается в фэшн-индустрии, знает и русских дизайнеров, и не только русских. Она серьезно интересуется модой, у неё замечательный вкус, поэтому пусть идёт своей дорогой»
, – отметила
Пересильд в разговоре с «Блокнотом».
Сама Анна ранее также комментировала свой стиль: «Есть подростки, которые предпочитают носить менее открытые вещи, спортивные, оверсайз... Я выбрала другой путь. Я придумываю свой стиль. И да, если мне хоть тысячу раз напишут, что я как-то не так одета, своё мнение я не поменяю и продолжу выбирать аутфиты, которые хочу и нравятся»
, — писала
она в своём телеграм-канале.
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