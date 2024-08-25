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«Мы потеряли общие смыслы»: Михаил Шац* об измене и разводе с Татьяной Лазаревой**

25 августа
2024 год

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25 августа 2024
Экс-телеведущий и иноагент Михаил Шац последние 2,5 года живёт в Израиле и гастролирует со своими стендап-концертами, в которых рассказывает о трудностях эмиграции и об отношениях с бывшей женой Татьяной Лазаревой (также признана иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов). О разводе Лазаревой и Шаца стало известно в январе 2024 года, когда Татьяна рассказала об этом в своём запретграме. Эта новость почти никого не удивила — телеведущих «разводили» в прессе уже несколько лет, с тех пор, как Татьяна рассказала, что живёт с мужем раздельно. А вот то, что одной из причин развода стала измена Михаила, выяснилось только тогда, когда он включил эту историю в один из своих стендап-концертов.

«Мы потеряли общие смыслы»: Михаил Шац* об измене и разводе с Татьяной Лазаревой**

В интервью иноагенту Ирине Шихман Михаил признался, что ему было очень страшно включать эту историю в своё выступление, и что он не спрашивал у бывшей жены разрешение на обнародование. «Это же моя история, и я мог о ней умолчать. Мне не надо спрашивать Таню, она здесь как пострадавшая сторона. Я говорю о своём поступке, исповедуюсь в этот момент. Надо понимать, что это было не на пустом месте, а к тому времени мы уже пять лет жили раздельно с Таней».

Об измене Михаила Татьяна узнала одним из самых классических способов — из переписки: «Она попросила у меня телефон, и в этом телефоне была какая-то переписка, которую Таня искала и нашла».

«Мы потеряли общие смыслы»: Михаил Шац* об измене и разводе с Татьяной Лазаревой**

Измена Михаила стала финалом их брака, который уже давно трещал по швам: «Три раза мы обсуждали развод до этого. Я думаю, что очень большая причина была в том, что мы потеряли общие смыслы, которые нас объединяли. Общее дело, работа. Все эти идиотские вопросы, которые нам задавали журналисты про то, как нам удаётся совмещать семью и работу. А вот удавалось. А когда это всё пропало, уже стало невмоготу».

Бывшие супруги почти не поддерживают общения, о чём Михаил очень сожалеет: «Моё искреннее желание — стать друзьями. Людьми, которым можно обратиться друг к другу в любой момент. Сейчас, к сожалению, этого нет. Всё, что касается детей, мы свободно обсуждаем. А другая часть прикрыта. Пока так. Я надеюсь на то, что что-то изменится».


*Михаил Шац внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 02.09.22
**Татьяна Лазарева внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 22.07.22, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов 19.06.24
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Татьяна ЛазареваМихаил Шац

фотографии >>
«Мы потеряли общие смыслы»: Михаил Шац* об измене и разводе с Татьяной Лазаревой** фотографии
«Мы потеряли общие смыслы»: Михаил Шац* об измене и разводе с Татьяной Лазаревой** фотографии
«Мы потеряли общие смыслы»: Михаил Шац* об измене и разводе с Татьяной Лазаревой** фотографии
«Мы потеряли общие смыслы»: Михаил Шац* об измене и разводе с Татьяной Лазаревой** фотографии
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