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«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте

25 августа
2024 год

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25 августа 2024

Актриса Александра Урсуляк родилась в семье режиссёра Сергея Урсуляка и актрисы Галины Надирли. Родители Александры разошлись, когда ей было около 2 лет, и она почти ничего не помнит. Но с годами, приобретя собственный жизненный опыт и сопоставив его с историей родителей, Александра поняла, что людям не помешало бы усвоить этику расставания.

«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте

«Я считаю, что каждый должен постараться быть счастливым. Нехорошо обманывать человека, который тебе доверяет. А если ты действительно понимаешь, что изменилась ситуация или сам ты, и ты больше не можешь быть в этих отношениях — ну нужно тратить время (и своё ,и чужое) на несчастие. И всегда, мне кажется, можно таким образом расстаться и так объяснить ситуацию, чтобы не задеть достоинство человека, с которым ты был вместе. Не обидеть его, не растоптать, не сделать так, чтобы человек в себя больше не поверил. Наверное, существует какой-то этикет расставания. Но у нас как-то так… Были вещи, которые, как считалось, не надо объяснять: как жить вместе, как детей воспитывать, как расставаться. Каждый в силу своих способностей пытается сам собой это всё наладить. Мои родители из того поколения, которое не очень уважает психологию и новые течения. Живут и живут», — рассказала Александра в интервью Лауре Джугелии.

О своём детстве Александра вспоминает с теплотой, но отмечает, что само состояние зависимости от решений взрослых её глубоко уязвляло.

«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте

«Я не ощущала счастья от факта детства. Мне казалось, что это мнимое время. Беззаботность для меня равна отсутствию выбора. За тебя уже всё решили. Меня это не устраивает — я должна всё сама. Поэтому в детстве я была человеком с ограниченными возможностями. И меня это уязвляло. Потом с ребёнком иногда общаются, пытаясь с ним разговаривать на его языке, спускаясь до уровня ребёнка. Но это же ложь. А я ненавижу, когда мне морочат голову. А мне её морочили будь здоров. Поэтому время, было с одной стороны, хорошим — я была окружена большим количеством любящих людей. Но при этом я была вдали от мамы, жила с бабушкой и папиной семьёй. И мне не хватало мамы, я очень скучала».

«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте

Александра прожила у бабушки несколько лет начальной школы, после чего вернулась к маме. Но уже в старших классах вновь переехала жить к бабушке, чтобы вернуться к нормальной жизни.

«Я в 11 классе вернулась к бабушке. Меня отчислили, я попала в школу для отчисленных. Было понятно, что я пошла по наклонной. И компания у меня была не очень хорошая. И я сама была не пришей козе баян. Школа казалась мне какой-то профанацией. Понятно, что это была формальность. И все делают вид, что это кому-то надо. Но это же неправда. Когда жизнь имеет только форму без содержания, мне кажется, подростки чувствуют это. Почему у них бывает период, когда они агрессивны? Потому что они видят это несоответствие и чувствуют, что им «делают мозги». А им подавай правду. Я была в каком-то протесте от всеобщего белибердизма. Но в то же самое время я понимала, что со мной происходит что-то не то, что-то ложное, и что нужно срочно поменять игру, всё сломать и переиграть. И вот как алкоголики, которые приходят и говорят «Всё, не могу больше, закодируйте меня», так же и я приехала к бабушке и сказала: «Всё, буду в школу ходить, уроки делать!»
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Галина НадирлиАлександра УрсулякСергей Урсуляк

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«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте фотографии
«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте фотографии
«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте фотографии
«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте фотографии
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