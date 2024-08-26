«Это большая боль»: Михаил Шац* об отношениях с младшей дочерью

В январе этого года стало известно, что Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** официально развелись после 26 лет брака. Причиной развода послужили несколько факторов, включая отсутствие общей работы и измену Михаила. В интервью иноагенту Ирине Шихман бывший телеведущий признался, что расстаться друзьями им с Татьяной не удалось. И их отношения ограничиваются только обсуждением проблем дочерей, 25-летней Софьи и 18-летней Антонины.
При этом отношения с детьми у Михаила тоже непростые. С Соней связь начала налаживаться совсем недавно благодаря, опять же, совместному делу — подкасту «Папа, закрой дверь». «Всегда, когда есть общий интерес у ребёнка и родителя — это залог успеха. Так сложилось, что у нас это подкаст. Но чем угодно можно заниматься, хоть мертвецов на кладбище копать, если тебе интересно. И так получилось, что в итоге мы с Соней очень дружим сейчас. И это человек, которому я сейчас могу доверить вообще всё. И она мне. Соня расправила крылья в этом подкасте, она поверила в себя. Она стала петь. Я горжусь ею, она растёт на глазах. И я рад, что я приложил к этому руку. Это самое важное, что может дать отец — уверенность. Особенно дочери».
фото: Соня и Михаил Шац на записи подкаста
Сама Софья говорит, что раньше Михаил был «холодным отцом», но проводит усиленную работу над собой: «Я рада, что он меняется. Он вообще уже не холодный. Родители очень много работали, их не было дома. И мне всегда казалось, что я что-то должна сделать, и тогда он мне скажет, что я молодец. Сейчас он гораздо более щедр на слова, чем раньше. У него прогресс в этом плане. Наши отношения стали очень близкими. А раньше мы не общались. В 14 лет я уехала за границу, это была школа-пансион в Англии, где тебя выдёргивает из нормальной жизни и ты сепарируешься. И я так отвыкла от родителей, что мне потом трудно было принять тот факт, что они могут задавать мне вопросы типа «А куда ты идешь? А с кем?» Поэтому был конфликтный период — ты привыкаешь за 4 года, что человек был где-то там. А тут он начинает опять пытаться вникать в твою жизнь. Мы действительно не общались. Это были разговоры типа: «Сонь, привет, как дела?» «Всё хорошо, спасибо, пап, закрой дверь». Так и родился подкаст «Папа, закрой дверь». Потом мы постепенно пришли к новому уровню искренности».
фото: Соня Шац
А вот с Антониной, которая живёт с мамой и учится в Лондоне, Михаил почти не общается, чувствуя, как связь с младшей дочерью теряется. «Тоську Таня держит близко. И Тоське, конечно, удобнее с Таней, ей теплее там. Хотя мы в хороших очень отношениях, но за эти два года мне не хватает общения с ней. С Сонькой мы часто пересекаемся, а с Тоськой редко вижусь. И это большая боль. Ты оказываешься вне контекста жизни ребёнка. Ты не знаешь о каких-то её сиюминутных проблемах, до тебя не всё доносится. Общение становится не привычным и ежедневным, а по расписанию. И ты постепенно отдаляешься от человека. Это больно. Переживается тяжело. Но я ничего не могу сделать с этим. У меня с Англией всё время проблемы какие-то. И Тоська в Израиль не долетает. Я знаю, что Таня скажет тебе противоположное: что я могу и должен что-то с этим сделать. А я скажу, что я не могу сейчас это сделать. Я прохожу такой период, когда я делаю то, что должен сделать прежде всего, теряя при этом в общении с Тоськой».
*Михаил Шац внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 02.09.22
**Татьяна Лазарева внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 22.07.22; внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 22.07.22
обсуждение >>