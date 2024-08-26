«Через три дня у меня закончится еда»: Алёна Михайлова рассказала об ипотеке и долгах

28-летняя Алёна Михайлова
позволила себе слабину и со слезами на глазах рассказала в соцсетях о затруднительном финансовом положении. «Я не могу больше. Я приехала на тренировку, а на обратную дорогу у меня даже нет денег. У меня их больше вообще в принципе нет. Я пять месяцев занимала через день — на еду, на дорогу, на ипотеки, на квартиры... Я больше не могу так. Я сдаюсь!
Меня н****** на рассрочке. Потом я взяла ипотеку. Сейчас я не могу продать эту квартиру, иначе я потеряю кучу денег. Работы у меня нет, а через месяц я опять буду самой востребованной, самой успешной. И все будут хотеть со мной дружить, звать меня сниматься, дарить мне подарки, а сейчас я просто на дне. И больше нет желающих мне помочь. 27-го ипотеку платить. Через три дня у меня закончится еда. Я не могу больше так существовать. Я не хочу»
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Подуспокоившись, актриса объяснила, как именно она попала в такую непростую ситуацию. Судя по всему финансово неграмотная Алёна стала жертвой аферистов. «Была такая штука [рассрочка], когда ты вкладываешь деньги, а остальное можешь доплатить через 3-4 года. Я подумала, что классно, мне подходит. Только я не посмотрела (я об этом узнала пару дней назад), что я переплатила 16%. И я с этим ничего не сделаю. Никакие адвокаты не помогут. Это мой косяк. И мне за него отвечать. А ещё я влезла в ипотеку, чтобы купить эту квартиру, то есть меня н****** дважды»
, — горько усмехнувшись, подытожила актриса. «Надо быть настолько финансово грамотным, чтобы не лохануться. И иметь стабильную работу»
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Реакция общественности на это признание предсказуемо растянулась в диапазоне от проклятий до поддержки лучей добра и предложений дать денег. Немного постеснявшись, актриса всё-таки поделилась номером своей карты и позволила людям помочь. А также прокомментировала нездоровую реакцию озлобленных комментаторов. «Ситуация такая, какая она есть. А реакции у людей разные. И эти реакции показывают вас. Я успела и порадоваться и погрустить. Не зря я хожу на бокс, учусь принимать удар. Мне эта ситуация показала настоящих людей. И показала злых, обиженных людей. Желаю нам всем быть добрее друг к другу, к миру и к себе. Потому что, если вы так злы на кого-то, значит вы злы на себя».
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