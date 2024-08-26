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«Я очень хочу найти любовь и я её найду»: Михаил Шац* о планах на будущее

26 августа
2024 год

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26 августа 2024
После эмиграции и развода 58-летний Михаил Шац*, по его же собственным словам, переживает самый свободный период своей жизни. Бывший телеведущий, новоиспечённый стендапер и подкастер в интервью иноагенту Ирине Шихман признался, что надеется найти новую любовь. А также рассказал смешную историю о вступлении в сексуальное сообщество, которое организовала репатриантка из Москвы.

«Я очень хочу найти любовь и я её найду»: Михаил Шац* о планах на будущее

«Конечно, я хочу влюбиться. Это очень важно, чтобы рядом был человек, который действительно тебя любит вне зависимости от обстоятельств, в которых ты находишься. И я очень хочу найти эту любовь. И я найду её.
То что я в Тиндере, не значит, что я хожу на свидания. Хотя у меня было одно свидание из Тиндера, но я берегу это для своего стендапа».

«Здесь есть сексуальное комьюнити. У них интересная программа. Это не оргии каждый день. Дело не в этом. Там и фильмы смотрят, не порно, причём. Обсуждают. Девушка, которая организовала это сообщество, приехала сюда из Москвы. У неё там уже было сообщество такое, она сюда это привезла. Я у них ещё не был, я только прошёл фильтрацию. Она говорит: "Вам нужно пройти собеседование по зуму". Мы поговорили о правилах, о том, о сём, и финал такой был: "Спасибо, Михаил, приходите к нам, не стесняйтесь. А знаете, я с вашей дочкой в хип-хоп ансамбле танцевала"».

«Я очень хочу найти любовь и я её найду»: Михаил Шац* о планах на будущее

Последние два года Михаил прожил в Израиле и считает эту страну своим домом, однако у него есть желание пожить в других местах. «Я сейчас проживаю такой период жизни, когда я не могу делать долгосрочных прогнозов. Но я исключительно свободен, а раз так, я могу попробовать то, что хочу. И попробую. Куда-то еще поеду, где-то, может, задержусь.
Я хочу пожить в Америке и попробовать себя немножко на англоязычной сцене, чисто для прикола и ощущения, что я это сделал. Я хочу пожить подольше, чтобы следить за детьми и смотреть, как они будут расти и помогать им по возможности».

*Михаил Шац внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 02.09.22
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«Я очень хочу найти любовь и я её найду»: Михаил Шац* о планах на будущее фотографии
«Я очень хочу найти любовь и я её найду»: Михаил Шац* о планах на будущее фотографии
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