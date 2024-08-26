«Я очень хочу найти любовь и я её найду»: Михаил Шац* о планах на будущее

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«Через три дня у меня закончится еда»: Алёна Михайлова рассказала об ипотеке и долгах

«Это большая боль»: Михаил Шац* об отношениях с младшей дочерью

25 августа

«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте

А также о разводе родителей и о беспомощности в детстве