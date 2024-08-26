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Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова

26 августа
2024 год

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26 августа 2024
25 августа в Калининграде состоялась церемония закрытия XII российского кинофестиваля «Короче», лауреатами которого стали Евгений Корчагин, Зинаида Ястржембская, Варвара Маценова и другие. Помимо членов жюри Елизаветы Боярской, Артёма Ткаченко, Любовь Аксёнова, Алексея Учителя и Александра Робака среди гостей церемонии были замечены Ирина Горбачёва, Марина Доможирова, Лянка Грыу, Ирина Розанова, Сабина Ахмедова, Влад Ценёв, Софья Каштанова и другие.

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Ирина Горбачёва

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Лянка Грыу

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Алина Насибуллина

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Александра Киселёва

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Любовь Аксёнова с мужем

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Алексей Учитель, Елизавета Боярская, Александр Котт и Александр Робак

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Полина Цыганова

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Елизавета Боярская

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Марина Доможирова

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Софья Каштанова

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Сабина Ахмедова

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Влад Ценёв

Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова
фото: Ирина Розанова
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Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова фотографии
Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова фотографии
Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова фотографии
Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова фотографии
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