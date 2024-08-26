Короче-2024: Елизавета Боярская, Софья Каштанова и Ирина Розанова

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К 80-летию Сергея Соловьева – режиссера эпохи перемен
Фестивальная колонка
История прекрасной дружбы в конкурсе фестиваля «Короче»
Спутник телезрителя
24 августа, 23:00, Дом Кино
Лайфстайл
Фигуристка поделилась фотографиями из ЗАГСа
Новости кино
Актрисе досталась главная роль в экранизации бестселлера Беллы Маки «Как убить свою семью»
Новости кино
Канал подготовил для своих зрителей около 40 премьер
Рецензии на фильмы
В российской версии главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев
Лайфстайл
Куда приводит финансовая безграмотность
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