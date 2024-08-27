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Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова

27 августа
2024 год

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27 августа 2024
В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Лунтик. Возвращение домой» режиссёра Константина Бронзита. Первым зрителям мультфильм представили продюсер Сергей Сельянов и актёр Валерий Смекалов, озвучивший нового персонажа франшизы – звездочёта Мотыля. Полнометражную историю о приключениях Лунтика и его друзей первыми посмотрели Ольга Сутулова, Екатерина Копанова, София Петрова, Доминик Джокер, Женя Малахова и другие.

Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова
фото: Ольга Сутулова с сыном

Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова
фото: Екатерина Копанова

Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова
фото: София Петрова

Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова
фото: Доминик Джокер, Катя Кокорина и воспитанники арт-студии Jocker School

Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова
фото: Валерий Смекалов

Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова
фото: Сергей Сельянов

Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова
фото: Женя Малахова с сыном

Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова
фото: Михаил Котт со спутницей

Смотрите «Лунтик. Возвращение домой» в кино с 29 августа.

«Лунтик. Возвращение домой»
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Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова фотографии
Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова фотографии
Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова фотографии
Обратно на Луну: Ольга Сутулова, Сергей Сельянов и Женя Малахова фотографии
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