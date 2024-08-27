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«Понимают, что я в принципе эмоциональный человек»: Никита Кологривый рассказал, как к нему относятся коллеги по «Слову пацана»

27 августа
2024 год

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27 августа 2024
Никита Кологривый стал гостем программы «Кино в деталях» на телеканале СТС и рассказал, как сложились его отношения с коллегами по сериалу «Слово пацана» после того, как он резко высказался о них в интервью. Также актёр признался, что работает над своим характером.

«Понимают, что я в принципе эмоциональный человек»: Никита Кологривый рассказал, как к нему относятся коллеги по «Слову пацана»

По словам Кологривого, коллеги на него не злятся: «Отношения не портились у меня, так скажем. Да, были очень откровенные, острые интервью. Но меня люди знают, понимают, что я в принципе эмоциональный человек. Необязательно моё отношение будет плохим, если я называю какие-то факты. Вот недавно встретил Льва Зулькарнаева, похвалил его за премьеру. Потом вижу — у Славы Копейкина премьера. Рузиль — скромный парень… Но нет, ни в коем разе у меня ни к кому никакой неприязни нет. И, безусловно, я был бы рад встретиться с ними на площадке ещё раз».

А вот подписчики актёра, в отличие от коллег, более эмоционально отреагировали на его поведение – некоторые даже отписались от него в соцсетях: «Часть, процентов 30%, наверное, отписались, и это их право. Хорошо, что это случилось, иначе бы я не оценивал себя со стороны. Конечно же, сразу хочется всё отмотать назад, всё исправить и позвать их обратно. Но это те уроки, которые необходимо пройти».

«Понимают, что я в принципе эмоциональный человек»: Никита Кологривый рассказал, как к нему относятся коллеги по «Слову пацана»

Также Никита отметил, что собирается работать над своим характером: «Стараюсь укрощать эго. Я думаю, это будет борьба длиною в жизнь, судя по тому, как я себя веду, и, наблюдая за собой, думаю, что нелёгкая будет эта борьба».
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фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальте

фотографии >>
«Понимают, что я в принципе эмоциональный человек»: Никита Кологривый рассказал, как к нему относятся коллеги по «Слову пацана» фотографии
«Понимают, что я в принципе эмоциональный человек»: Никита Кологривый рассказал, как к нему относятся коллеги по «Слову пацана» фотографии
«Понимают, что я в принципе эмоциональный человек»: Никита Кологривый рассказал, как к нему относятся коллеги по «Слову пацана» фотографии
«Понимают, что я в принципе эмоциональный человек»: Никита Кологривый рассказал, как к нему относятся коллеги по «Слову пацана» фотографии
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