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Тартар и сырые яйца: Билл Скарсгард рассказал, как похудел для съёмок в фильме «Ворон»

27 августа
2024 год

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27 августа 2024
34-летний Билл Скарсгард, сыгравший роль Эрика в фильме «Ворон» Руперта Сандерса, рассказал, какой диеты придерживался до и вовремя съёмок. В интервью он также отметил, что регулярно занимался с персональным тренером.

Тартар и сырые яйца: Билл Скарсгард рассказал, как похудел для съёмок в фильме «Ворон»

«Я довольно долго тренировался. Мы с тренером понемногу прибавляли в весе, но я также не хотел быть слишком большим. При этом мне казалось, что персонаж не должен быть худым. Поэтому мы делали много упражнений и употребляли много белка», – рассказал Билл.

Режиссёр фильма Руперт Сандерс рассказал о случае, за который ему стыдно перед Биллом: «Я приглашал Билла на ужин. И всегда заказывал для него определённые блюда, потому что знал, что он ест. В основном это были татарский бифштекс и сырые яйца. Он часто посещал тренажёрный зал и питался очень здоровой пищей, из-за чего заставил нас всех устыдиться, когда летом в Чехии мы ели бургеры и хот-доги и работали допоздна».

По словам Билла, правильное питание пришлось ему по душе: «Мне очень понравилось то, что я ел, так что я не чувствовал надобности жульничать. Я перестал есть сахар, хотя я большой любитель сладкого. Думаю, самым большим моим "жульничеством" было пиво. Я позволил себе немного после съёмок».
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Тартар и сырые яйца: Билл Скарсгард рассказал, как похудел для съёмок в фильме «Ворон» фотографии
Тартар и сырые яйца: Билл Скарсгард рассказал, как похудел для съёмок в фильме «Ворон» фотографии
Тартар и сырые яйца: Билл Скарсгард рассказал, как похудел для съёмок в фильме «Ворон» фотографии
Тартар и сырые яйца: Билл Скарсгард рассказал, как похудел для съёмок в фильме «Ворон» фотографии
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