Тартар и сырые яйца: Билл Скарсгард рассказал, как похудел для съёмок в фильме «Ворон»

34-летний Билл Скарсгард
, сыгравший роль Эрика в фильме «Ворон» Руперта Сандерса
, рассказал, какой диеты придерживался до и вовремя съёмок. В интервью он также отметил
, что регулярно занимался с персональным тренером.
«Я довольно долго тренировался. Мы с тренером понемногу прибавляли в весе, но я также не хотел быть слишком большим. При этом мне казалось, что персонаж не должен быть худым. Поэтому мы делали много упражнений и употребляли много белка»
, – рассказал Билл.
Режиссёр фильма Руперт Сандерс рассказал о случае, за который ему стыдно перед Биллом: «Я приглашал Билла на ужин. И всегда заказывал для него определённые блюда, потому что знал, что он ест. В основном это были татарский бифштекс и сырые яйца. Он часто посещал тренажёрный зал и питался очень здоровой пищей, из-за чего заставил нас всех устыдиться, когда летом в Чехии мы ели бургеры и хот-доги и работали допоздна»
.
По словам Билла, правильное питание пришлось ему по душе: «Мне очень понравилось то, что я ел, так что я не чувствовал надобности жульничать. Я перестал есть сахар, хотя я большой любитель сладкого. Думаю, самым большим моим "жульничеством" было пиво. Я позволил себе немного после съёмок»
.
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