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«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым

28 августа
2024 год

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28 августа 2024

Александра Урсуляк вышла замуж за актёра Александра Голубева очень рано — в 21 год. Отец актрисы, режиссёр Сергей Урсуляк с высоты своего опыта точно определил перспективы и поздравил молодожёнов с «первым браком».

«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым

«У меня папа с большим чувством юмора. Он так и написал: «Дети, поздравляю вас с вашим первым браком». Но там невооружённым взглядом было всё понятно, что у нас брак незрелых людей, которые не понимают, что такое брак. Это была влюблённость. Я увидела Сашку, мне показалось, что всё, я пропала. И самое главное, он стоял, никого не трогал. Я его сама за руку взяла и повела играть в бильярд. Я сама всех мужчин выбираю. Это ужасно. Я не могу, чтоб за мной кто-то ухаживал. Я сама сразу говорю: ты мне нравишься», — призналась актриса в интервью Лауре Джугелии.

«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым
фото: Александра Урсуляк и Александр Голубев

«Мы не были друзьями. По какой-то причине мы решили, что должны быть вместе. Но наши жизни всегда были в разных плоскостях. Мы были незрелыми личностями, чтобы как-то постараться друг друга понять. Я компостировала Сашке мозги, Сашка пытался как-то исправить свою жизнь. Но мне кажется, хорошо, что нам хватило с ним мужества и мудрости друг друга просто отпустить. У нас две девчонки, значит, какой-то смысл в этом браке был. Я знаю, что для него дети многое значат. Он их очень любит, и для него это такой маяк в жизни — его дочери. Я рада, что Саша у меня был. У нас был период тяжелых отношений. Сейчас уже по-другому. Более родственное чувство появилось».

«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым
фото: Дочери Александры

Инициативу расстаться актриса тоже взяла на себя: «Расставание далось мне с трудом, но я почувствовала, что все мои попытки устроить и что-то наладить провалились. И я поняла, что так не должно быть. Я очень любила Сашу, и поняла что пока я его люблю, я не смогу ничего сделать. И я помню, что я почему-то в туалете встала на колени и помолилась Богу: «Боженька, отпусти, я больше не могу, пусть я перестану так сильно любить». И он меня отпустил. Очень быстро. Это была одна секунда. В этом нет никакого чуда: я просто долго-долго мучилась, зрела и в какой-то момент я просто приняла это решение».

После развода с Голубевым Александра познакомилась в курилке театра со скрипачом Андреем Розендентом, с которым до сих пор живёт в неофициальном браке и воспитывает 7-летнего сына Владимира.

«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым
фото: Александра Урсуляк и Андрей Розендент

«Именно в тот момент, когда я решила, что больше никакого спутника в моей жизни никогда не будет, именно тогда он и появился. Поскитавшись и поразочаровавшись, я подумала, что это всё ересь и можно без этого. Часики у меня уже никуда не тикали — у меня было двое детей, я была в полном абажуре. Работа у меня была, красота была, даже квартира своя была. Поэтому я понимала, что захочу — кто-то будет. Не захочу - не будет. Но я себе сказала, что я хочу, что если уж кто-то будет, то чтобы было классно. Чтоб без компромиссов. Я хотела, чтобы человек был умный, добрый и настоящий друг, с которым тепло, страстно и интересно. Если только так — то да. А если нет — то не надо. И надо сказать, что так и получилось».

Узаконивать отношения с Розендентом Александра не спешит: «Какую-то свадьбу можно сыграть. Но я загадала такую классную свадьбу, что на неё надо очень много денег. Ну может, к пенсии накопим и среди детей и внуков поженимся».
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«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым фотографии
«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым фотографии
«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым фотографии
«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым фотографии
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