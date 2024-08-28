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«Дело не в чеке»: Николь Кидман рассказала, почему снимается в кассовом кино

28 августа
2024 год

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28 августа 2024
Николь Кидман в новом интервью журналу L'Officiel рассказала, почему не отказывается сниматься в массовом кино, хотя у неё за плечами множество работ в независимых кинолентах. Актриса отметила, что работает в таких крупных франшизах, как «Аквамен» или «Бэтмен», не ради денег.

«Дело не в чеке»: Николь Кидман рассказала, почему снимается в кассовом кино

«Все спрашивают: "Зачем ты это делаешь?" Я такая: "Потому что я могу поцеловать Бэтмена!" Чего люди не понимают, так это того, что дело не в чеке. Я надеюсь, что многие крупные блокбастеры, в которых я снимаюсь, отличаются от других», – поделилась Николь.

Кидман задавали те же вопросы, когда она согласилась на роль королевы Атланны в «Аквамене» и в других фильмах франшизы. Как оказалось, Николь давно мечтала поработать с режиссёром Джеймсом Ваном, будучи поклонницей его фильмов ужасов. Николь думала, что Ван позвал её сниматься в новом ужастике: «Я действительно хотела поработать с ним в фильме ужасов».

«Дело не в чеке»: Николь Кидман рассказала, почему снимается в кассовом кино

В последние годы актриса стала чаще появляться в мини-сериалах, среди которых «Большая маленькая ложь», «Идеальная пара», «Отыграть назад», «Девять совсем незнакомых людей» и многие другие проекты. В интервью Николь призналась: «Я влюбилась в длинный формат, потому что мне нравится формирование характера, и мне нравится, что он ограничен. Ты не тратишь много времени. В нём всё еще есть кинематографическая нотка. Это больше похоже на замедленную съёмку, чем на фильм, где у тебя есть всего два часа, чтобы рассказать свою историю и создать персонажа».
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АкваменБольшая маленькая ложьБэтмен навсегдаДевять совсем незнакомых людейИдеальная параОтыграть назад

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«Дело не в чеке»: Николь Кидман рассказала, почему снимается в кассовом кино фотографии
«Дело не в чеке»: Николь Кидман рассказала, почему снимается в кассовом кино фотографии
«Дело не в чеке»: Николь Кидман рассказала, почему снимается в кассовом кино фотографии
«Дело не в чеке»: Николь Кидман рассказала, почему снимается в кассовом кино фотографии
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