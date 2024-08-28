«Дело не в чеке»: Николь Кидман рассказала, почему снимается в кассовом кино

Николь Кидман
в новом интервью журналу L'Officiel рассказала, почему не отказывается сниматься в массовом кино, хотя у неё за плечами множество работ в независимых кинолентах. Актриса отметила, что работает в таких крупных франшизах, как «Аквамен»
или «Бэтмен»
, не ради денег.
«Все спрашивают: "Зачем ты это делаешь?" Я такая: "Потому что я могу поцеловать Бэтмена!" Чего люди не понимают, так это того, что дело не в чеке. Я надеюсь, что многие крупные блокбастеры, в которых я снимаюсь, отличаются от других»
, – поделилась Николь.
Кидман задавали те же вопросы, когда она согласилась на роль королевы Атланны в «Аквамене» и в других фильмах франшизы. Как оказалось, Николь давно мечтала поработать с режиссёром Джеймсом Ваном
, будучи поклонницей его фильмов ужасов. Николь думала, что Ван позвал её сниматься в новом ужастике: «Я действительно хотела поработать с ним в фильме ужасов»
.
В последние годы актриса стала чаще появляться в мини-сериалах, среди которых «Большая маленькая ложь»
, «Идеальная пара»
, «Отыграть назад»
, «Девять совсем незнакомых людей»
и многие другие проекты. В интервью Николь призналась: «Я влюбилась в длинный формат, потому что мне нравится формирование характера, и мне нравится, что он ограничен. Ты не тратишь много времени. В нём всё еще есть кинематографическая нотка. Это больше похоже на замедленную съёмку, чем на фильм, где у тебя есть всего два часа, чтобы рассказать свою историю и создать персонажа»
.
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