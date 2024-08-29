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Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт

29 августа
2024 год

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29 августа 2024

Во вторник состоялось открытие 81-го Венецианского кинофестиваля, на который, по традиции прибыло множество звёздных гостей. Первыми по красной дорожке прошли Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Вайнона Райдер и другие актёры фильма «Битлджус Битлджус», открывшего фестиваль. Представлял фильм режиссёр Тим Бёртон.

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Дженна Ортега

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Моника Беллуччи

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Вайнона Райдер

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Тим Бёртон и Моника Беллуччи

Среди других знаменитостей на красную дорожку вышли Кейт Бланшетт, Изабель Юппер, Тейлор Расселл и многие другие. Анджелина Джоли, которая тоже прилетела в Венецию, церемонию открытия пропустила, но в ближайшие дни появится на премьере фильма «Мария», в котором сыграла главную роль.

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Кейт Бланшетт

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Анджелина Джоли

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Камилль Коттен

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Чжан Цзыи

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Кэтрин О’Хара

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Изабель Юппер

Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт
фото: Тейлор Рассел

81-й Венецианский кинофестиваль продлится до 7 сентября.
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Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт фотографии
Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт фотографии
Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт фотографии
Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт фотографии
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