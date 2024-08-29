Венеция–2024: Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт

Во вторник состоялось открытие 81-го Венецианского кинофестиваля, на который, по традиции прибыло множество звёздных гостей. Первыми по красной дорожке прошли Дженна Ортега
, Моника Беллуччи
, Вайнона Райдер
и другие актёры фильма «Битлджус Битлджус»
, открывшего фестиваль. Представлял фильм режиссёр Тим Бёртон
.
фото: Дженна Ортега
фото: Моника Беллуччи
фото: Вайнона Райдер
фото: Тим Бёртон и Моника Беллуччи
Среди других знаменитостей на красную дорожку вышли Кейт Бланшетт
, Изабель Юппер
, Тейлор Расселл
и многие другие. Анджелина Джоли
, которая тоже прилетела в Венецию, церемонию открытия пропустила, но в ближайшие дни появится на премьере фильма «Мария»
, в котором сыграла главную роль.
фото: Кейт Бланшетт
фото: Анджелина Джоли
фото: Камилль Коттен
фото: Чжан Цзыи
фото: Кэтрин О’Хара
фото: Изабель Юппер
81-й Венецианский кинофестиваль продлится до 7 сентября. фото: Тейлор Рассел
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