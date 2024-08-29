Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева

Вчера в кинотеатре «Москва» состоялся закрытый показ нового фильма «Ларго Винч. Гнев прошлого»
, созданного на основе популярного графического романа авторства Филиппа Франка и Жана Ван Хамме. Историю о том, как у красавца миллиардера Ларго Винча отобрали всё и заставили окунуться в прошлое семьи, первыми посмотрели Лянка Грыу
, Илья Учитель
, Лаура Кемстач
и Антон Богданов
, Алёна Водонаева
, Илья Бачурин
, Елена Старостина
, Иван Кокорин
, Анна Котова
и многие-многие другие.
фото: Лянка Грыу
фото: Анна Котова
фото: Антон Богданов и Лаура Кемстач
фото: Алёна Водонаева
фото: Иван Кокорин
фото: Ирена Понарошку
фото: Елена Старостина
фото: Влад Лисовец
фото: Илья Учитель
фото: Илья Бачурин
В широкий прокат фильм «Ларго Винч. Гнев прошлого» выходит 29 августа.
фото: Юлия Хамитова
«Ларго Винч. Гнев прошлого»
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