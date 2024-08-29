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Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева

29 августа
2024 год

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29 августа 2024
Вчера в кинотеатре «Москва» состоялся закрытый показ нового фильма «Ларго Винч. Гнев прошлого», созданного на основе популярного графического романа авторства Филиппа Франка и Жана Ван Хамме. Историю о том, как у красавца миллиардера Ларго Винча отобрали всё и заставили окунуться в прошлое семьи, первыми посмотрели Лянка Грыу, Илья Учитель, Лаура Кемстач и Антон Богданов, Алёна Водонаева, Илья Бачурин, Елена Старостина, Иван Кокорин, Анна Котова и многие-многие другие.

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Лянка Грыу

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Анна Котова

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Антон Богданов и Лаура Кемстач

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Алёна Водонаева

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Иван Кокорин

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Ирена Понарошку

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Елена Старостина

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Влад Лисовец

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Илья Учитель

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Илья Бачурин

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева
фото: Юлия Хамитова

В широкий прокат фильм «Ларго Винч. Гнев прошлого» выходит 29 августа.

«Ларго Винч. Гнев прошлого»
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Ларго Винч. Гнев прошлого

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Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева фотографии
Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева фотографии
Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева фотографии
Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева фотографии
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