Сергей Рост и Анна Завтур снялись в клипе группы Сергея Горошко Chili Cheese

На днях группа Chili Cheese, в которой актёр Сергей Горошко играет на гитаре, выпустила свой первый клип на песню «Я это точно знаю». По сюжету происходит непонятно что: во время репетиции накануне концерта герой Горошко начинает обильно кровоточить. Но желание сыграть концерт оказывается сильнее смерти, и Сергей предстаёт перед поклонниками хоть и сильно перемазанным кровью, но живым. В съёмках клипа приняли участие актёры Сергей Рост, исполнивший роль то ли продюсера, то ли конферансье, то ли решалы, и Анна Завтур — просто потому что без красивой женщины нельзя.
фото: Анна Завтур
Завербовать Завтур оказалось очень просто — актриса училась с Горошко на одном курсе и легко согласилась поучаствовать в съёмах. Да и с Ростом не было никаких проблем: «Договориться с ним тоже удалось благодаря друзьям и их друзьям. Я отправил скомканную презентацию и сценарий, не особо ожидая положительный ответ, но Сергей согласился! До сих поверить в это сложно. С тех пор сюжет клипа сильно изменился, правда, но результат оказался даже лучше, чем задумывали изначально», — признался Горошко в комментарии изданию «Собака».
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