Тоби Магуайр встречается с 24-летней моделью

Тоби Магуайрпопал в объективы папарацци во время отдыха на одном из частных пляжей на Сардинии. 49-летнего актёра заметили в компании 24-летней модели Бабетт Страйбос.
фото: Тоби Магуайр
Судя по фотографиям, Тони и Бабетт хорошо проводили время и наслаждались компанией друг друга. Они не только обнимались и весело смеялись, но и целовались. Ранее актёр был женат на дизайнере ювелирных украшений Дженнифер Мейер, от которой у него родились двое детей — 17-летняя дочь Руби и 15-летний сын Отис. В 2016 году они расстались спустя 9 лет отношений, а в 2020-м официально подали на развод.
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