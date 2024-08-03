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Тоби Магуайр встречается с 24-летней моделью

3 августа
2024 год

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3 августа 2024
Тоби Магуайр попал в объективы папарацци во время отдыха на одном из частных пляжей на Сардинии. 49-летнего актёра заметили в компании 24-летней модели Бабетт Страйбос.

Тоби Магуайр встречается с 24-летней моделью
фото: Тоби Магуайр

Судя по фотографиям, Тони и Бабетт хорошо проводили время и наслаждались компанией друг друга. Они не только обнимались и весело смеялись, но и целовались. Ранее актёр был женат на дизайнере ювелирных украшений Дженнифер Мейер, от которой у него родились двое детей — 17-летняя дочь Руби и 15-летний сын Отис. В 2016 году они расстались спустя 9 лет отношений, а в 2020-м официально подали на развод.

Тоби Магуайр встречается с 24-летней моделью
фото: Бабетт Страйбос
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№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   4.08.2024 - 00:04
от которой у него родились двое детей — 17-летняя дочь Руби и 15-летний сын Отис. В 2016 году они расстались спустя 9 лет дети старше отношений, причём в два раза вслепую? (; читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Тоби Магуайр встречается с 24-летней моделью фотографии
Тоби Магуайр встречается с 24-летней моделью фотографии
Тоби Магуайр встречается с 24-летней моделью фотографии
Тоби Магуайр встречается с 24-летней моделью фотографии
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