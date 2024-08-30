Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров

Вчера в пространстве Yauza Place состоялась презентация нового сезона телеканала СТС
. Первыми осенние новинки оценили: Эвелина Блёданс
, Анна Снаткина
, Анна Банщикова
, Аня Покров
, Елена Бирюкова
, Анна Котова
и другие звёздные гости. Впервые после рождения дочери Лии в свет вышла Елизавета Арзамасова
.
фото: Елизавета Арзамасова
фото: Анна Снаткина
фото: Эвелина Блёданс
Были представлены осенние премьеры канала и анонсирован новый сериальный слот «20:00», в котором будут выходить часовые сериалы разных жанров. Откроет линейку городское фэнтези «Наследники. Дар крови»
с Оксаной Акиньшиной
и Екатериной Вилковой
, которые сыграли сестёр-магов.
фото: Елена Бирюкова с дочерью
фото: Анна Банщикова
фото: Александр Рогов
фото: Анна Котова
фото: Александр и Полина Казанцева
фото: Анар
фото: Алёна Швиденкова
фото: Диана Милютина фото: Анна Покров
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