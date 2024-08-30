Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров

30 августа
2024 год

Лайфстайл >>
30 августа 2024
Вчера в пространстве Yauza Place состоялась презентация нового сезона телеканала СТС. Первыми осенние новинки оценили: Эвелина Блёданс, Анна Снаткина, Анна Банщикова, Аня Покров, Елена Бирюкова, Анна Котова и другие звёздные гости. Впервые после рождения дочери Лии в свет вышла Елизавета Арзамасова.

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Елизавета Арзамасова

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Анна Снаткина

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Эвелина Блёданс

Были представлены осенние премьеры канала и анонсирован новый сериальный слот «20:00», в котором будут выходить часовые сериалы разных жанров. Откроет линейку городское фэнтези «Наследники. Дар крови» с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Вилковой, которые сыграли сестёр-магов.

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Елена Бирюкова с дочерью

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Анна Банщикова

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Александр Рогов

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Анна Котова

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Александр и Полина Казанцева

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Анар

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Алёна Швиденкова

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Диана Милютина

Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров
фото: Анна Покров
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Оксана АкиньшинаАнарЕлизавета АрзамасоваАнна БанщиковаЕлена БирюковаЭвелина БлёдансАлександра БулычёваЕкатерина ВилковаАнна КалашниковаАртур КаспрановЕгор КирячокМария КиселеваАнна Котова (II)Маша КошинаВладимир МаркониДмитрий Масленников (III)Диана МилютинаНикита ПанфиловАня ПокровАлександр РоговАнна СнаткинаАлёна Швиденкова
фильмы
Наследники. Дар крови

фотографии >>
Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров фотографии
Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров фотографии
Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров фотографии
Осенние премьеры: Елизавета Арзамасова, Анна Снаткина и Аня Покров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Добровинский
27 августа ушёл из жизни художник Евгений Добровинский.
Алексей Шашин
26 августа ушёл из жизни актёр Алексей Шашин.

День рождения >>

Виктория Агалакова
Дмитрий Дьяконов
Тихон Жизневский
Настя Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Игорь Яцко
Марин Айрлэнд
Камерон Диас
Дэйвид Пэймер
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
Джессика Хэнвик
Элизабет Эшли
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Самурай
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1967
Мой сосед Тоторо
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Япония, 1988
Все мои друзья мертвы
криминальный фильм, нуар (черный фильм)
Польша, 2020
Подростки. Первая любовь
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2024
Лунтик. Возвращение домой
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Ларго Винч. Гнев прошлого
боевик, приключения, триллер, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Меган: К вашим услугам
научная фантастика, триллер
США, Болгария, 2024
Мы купили птицеферму
детский фильм, драма, комедия, семейное кино
Канада, 2023
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Счастливые дни
драма
Италия, 2023
Тайна Чёрной Руки
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен