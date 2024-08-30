Хелена Бонем Картер спровоцировала слухи о помолвке

На свежих фотографиях Хелены Бонем Картер, опубликованных британским таблоидом "Daily Mail", надевшая всё лучшее сразу актриса светит россыпью колец, одно из которых при должном усилии можно принять за помолвочное. Бриллиантовое кольцо на безымянном пальце тут же спровоцировало догадки о том, что 58-летняя актриса собралась замуж за своего 35-летнего возлюбленного, историка искусств Рэя Дага Холмбоу. Сама актриса пока не прокомментировала этот слух.
фото: Хелена с Рэем Холмбоу
Хелена никогда не была замужем. До знакомства с Холмбоу она 13 лет встречалась с режиссёром Тимом Бёртоном, с которым рассталась в 2014 году. С Холмбоу актриса познакомилась в 2018 году на свадьбе общих друзей. В интервью изданию "The Guardian" актриса призналась, что это была совершенная случайность. «Мы оба чуть не отказались от идеи пойти туда, поэтому это был один из тех совершенно случайных моментов, который в итоге многое определил. Счастливая случайность и потрясающая история».
Что же касается разницы в возрасте (избранник актрисы почти на 23 года младше неё), то в интервью изданию "The Times" Хелена заметила: «Каждый стареет по-разному. Мой парень невероятно зрелый человек. Старая душа в молодом теле, чего мне ещё желать? Люди немного побаиваются женщин в возрасте, а он нет».
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