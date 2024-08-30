Арми Хаммер продаёт внедорожник, потому что у него нет денег на бензин

В результате травли
в соцсетях и обвинений во всех видах насилия, включая каннибализм, Арми Хаммер
остался без контрактов, ролей и средств к существованию. Пока шло досудебное разбирательство, Хаммер вёл уединённую жизнь, ухаживая за больным отцом
и работая продавцом таймшера на Каймановых островах.
После того, как полиция отказалась
выдвигать обвинения против актёра, не найдя достаточных на то оснований, Хаммер постепенно начал возвращаться в информационное поле. С начала лета он дал несколько больших интервью, в которых рассказал о своей жизни после "отмены"
. А также впервые прокомментировал
обвинения бывших подружек и рассказал об изменах жене.
Месяц назад Хаммер снова вернулся в Лос-Анджелес (видимо, в надежде вернуться в строй), и обнаружил, что прежние привычки ему не по карману. В частности, актёру пришлось продать свой внедорожник, на содержание которого у него просто нет средств. Об этом Арми рассказал в соцсетях:
«Это мой внедорожник, я купил его в 2017 году в качестве подарка на Рождество самому себе. Я проехал на нём через всю страну несколько раз, ездил в походы. И сегодня я прокатился на нём в последний раз — продаю. С момента возвращения в Лос-Анджелес я потратил около 500 долларов на бензин. И я не могу себе этого позволить. Я больше не могу платить за бензин.
Многие прекрасные поездки были совершены на этой машине. Но знаете что, чёрт с ним. У меня новая машина — маленькая, гибридная, и тратить на бензин я с ней буду, возможно, 10 баксов в месяц. За новые начинания: в новой машине, в новой квартире, в новой жизни, в Лос-Анджелесе».
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