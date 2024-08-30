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Деконструкция «Император и убийца»
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Арми Хаммер продаёт внедорожник, потому что у него нет денег на бензин

30 августа
2024 год

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30 августа 2024

В результате травли в соцсетях и обвинений во всех видах насилия, включая каннибализм, Арми Хаммер остался без контрактов, ролей и средств к существованию. Пока шло досудебное разбирательство, Хаммер вёл уединённую жизнь, ухаживая за больным отцом и работая продавцом таймшера на Каймановых островах.

После того, как полиция отказалась выдвигать обвинения против актёра, не найдя достаточных на то оснований, Хаммер постепенно начал возвращаться в информационное поле. С начала лета он дал несколько больших интервью, в которых рассказал о своей жизни после "отмены". А также впервые прокомментировал обвинения бывших подружек и рассказал об изменах жене.

Арми Хаммер продаёт внедорожник, потому что у него нет денег на бензин

Месяц назад Хаммер снова вернулся в Лос-Анджелес (видимо, в надежде вернуться в строй), и обнаружил, что прежние привычки ему не по карману. В частности, актёру пришлось продать свой внедорожник, на содержание которого у него просто нет средств. Об этом Арми рассказал в соцсетях:

«Это мой внедорожник, я купил его в 2017 году в качестве подарка на Рождество самому себе. Я проехал на нём через всю страну несколько раз, ездил в походы. И сегодня я прокатился на нём в последний раз — продаю. С момента возвращения в Лос-Анджелес я потратил около 500 долларов на бензин. И я не могу себе этого позволить. Я больше не могу платить за бензин.
Многие прекрасные поездки были совершены на этой машине. Но знаете что, чёрт с ним. У меня новая машина — маленькая, гибридная, и тратить на бензин я с ней буду, возможно, 10 баксов в месяц. За новые начинания: в новой машине, в новой квартире, в новой жизни, в Лос-Анджелесе».
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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   30.08.2024 - 14:39
Стоит найти обычную работу. Куда-то же возьмут. А то и на гибрид скоро денег не будет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Арми Хаммер продаёт внедорожник, потому что у него нет денег на бензин фотографии
Арми Хаммер продаёт внедорожник, потому что у него нет денег на бензин фотографии
Арми Хаммер продаёт внедорожник, потому что у него нет денег на бензин фотографии
Арми Хаммер продаёт внедорожник, потому что у него нет денег на бензин фотографии
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