«Меня трясло»: Анджелина Джоли 7 месяцев училась оперному пению для роли Марии Каллас

29 августа в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма Пабло Ларраина«Мария» — о последних днях жизни легендарной певицы Марии Каллас. Роль Каллас исполнила Анджелина Джоли, ни разу до этого не замеченная за пением. На пресс-конференции фильма актриса призналась, что ужасно нервничала, готовясь к этой роли.
фото: Анджелина Джоли и Пабло Ларраин
«Я почти 7 месяцев потратила на обучение пению, потому что когда работаешь с Пабло, ты не можешь делать что-то спустя рукава. Он требует полной отдачи и работы, так что приходится учиться и практиковаться».
Актриса, которая никогда до этого не пела на публике, чувствовала ужасное волнение во время съёмок сцены в доверху набитом людьми театре Ла Скала. «Первый раз я так нервничала. Мои сыновья тоже были там и следили за тем, чтобы дверь была заперта и никто не мог зайти. А меня трясло. Пабло, надо отдать ему должное, начал со съёмок в маленьких пространствах и постепенно довёл меня до сцены в Ла Скала. Так что он дал мне время подрасти и привыкнуть».
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