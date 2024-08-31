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Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман

31 августа
2024 год

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31 августа 2024
28 августа в Венеции стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль, который открыл сиквел Тима Бёртона «Битлджус 2». Вечером того же дня в рамках фестиваля состоялась премьера фильма Александроса Авранаса о русских эмигрантах «Тихая жизнь» с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным в главных ролях. На фотоколле Чулпан позировала в платье от Ульяны Сергеенко, а Григорий Добрыгин косплеил Джареда Лето.

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Чулпан Хаматова

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Григорий Добрыгин

29 августа на премьере фильма Пабло Ларраина «Мария» побывали Анджелина Джоли, Тейлор Рассел и Альба Рорвахер.

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Анджелина Джоли

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Тейлор Рассел

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Альба Рорвахер

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Ева Герцигова

Самой громкой премьерой 30 августа стал фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман и Антонио Бандерасом в главных ролях. На премьере побывали Кейт Бланшетт, Кая Скоделарио, Камила Мендес и Ева Грин.

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Николь Кидман

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Антонио Бандерас с женой

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Ева Грин

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Кая Скоделарио

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Кейт Бланшетт

Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман
фото: Камила Мендес
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Битлджюс 2МарияПлохая девочка

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Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман фотографии
Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман фотографии
Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман фотографии
Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман фотографии
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