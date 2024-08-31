Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман

28 августа в Венеции стартовал
81-й Венецианский кинофестиваль, который открыл сиквел Тима Бёртона «Битлджус 2»
. Вечером того же дня в рамках фестиваля состоялась премьера фильма Александроса Авранаса
о русских эмигрантах «Тихая жизнь»
с Чулпан Хаматовой
и Григорием Добрыгиным
в главных ролях. На фотоколле Чулпан позировала в платье от Ульяны Сергеенко, а Григорий Добрыгин косплеил Джареда Лето
.
фото: Чулпан Хаматова
фото: Григорий Добрыгин
29 августа на премьере фильма Пабло Ларраина «Мария»
побывали Анджелина Джоли
, Тейлор Рассел
и Альба Рорвахер
.
фото: Анджелина Джоли
фото: Тейлор Рассел
фото: Альба Рорвахер
фото: Ева Герцигова
Самой громкой премьерой 30 августа стал фильм «Плохая девочка»
с Николь Кидман
и Антонио Бандерасом
в главных ролях. На премьере побывали Кейт Бланшетт
, Кая Скоделарио
, Камила Мендес
и Ева Грин
.
фото: Николь Кидман
фото: Антонио Бандерас с женой
фото: Ева Грин
фото: Кая Скоделарио
фото: Кейт Бланшетт фото: Камила Мендес
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