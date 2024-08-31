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Сын Риз Уизерспун дебютирует в большом кино

31 августа
2024 год

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31 августа 2024
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа дебютирует в большом кино. Три года назад Дикон Филипп снялся в качестве приглашённой звезды в третьем сезоне «Я никогда не...», а теперь ему доверили одну из главных ролей в полнометражном фильме «Четверо детей заходят в банк». Вместе с 20-летним актёром в чёрной комедии также примут участие Лиам Нисон, Талия Райдер, Ноа Джуп, Уитни Пик и Джек Дилана Грейзер. Об этом сообщает Deadline.

Сын Риз Уизерспун дебютирует в большом кино

До недавнего времени Дикона больше интересовала музыка: в 2020 году он выпустил дебютную песню под названием Long Run, а в интервью рассказывал, что его увлекает не столько исполнение, сколько сам процесс создания музыки. В фильме «Четверо детей заходят в банк», основанном на графическом романе Мэтью Розенберга, Дикон сыграет одного из друзей, решивших ограбить банк, чтобы помочь дедушке лучшей подруги.
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Сын Риз Уизерспун дебютирует в большом кино фотографии
Сын Риз Уизерспун дебютирует в большом кино фотографии
Сын Риз Уизерспун дебютирует в большом кино фотографии
Сын Риз Уизерспун дебютирует в большом кино фотографии
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