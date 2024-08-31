Сын Риз Уизерспун дебютирует в большом кино

Сын Риз Уизерспун
и Райана Филиппа
дебютирует в большом кино. Три года назад Дикон Филипп
снялся в качестве приглашённой звезды в третьем сезоне «Я никогда не...»
, а теперь ему доверили одну из главных ролей в полнометражном фильме «Четверо детей заходят в банк»
. Вместе с 20-летним актёром в чёрной комедии также примут участие Лиам Нисон
, Талия Райдер
, Ноа Джуп
, Уитни Пик
и Джек Дилана Грейзер
. Об этом сообщает
Deadline.
До недавнего времени Дикона больше интересовала
музыка: в 2020 году он выпустил дебютную песню под названием Long Run, а в интервью рассказывал, что его увлекает не столько исполнение, сколько сам процесс создания музыки. В фильме «Четверо детей заходят в банк», основанном на графическом романе Мэтью Розенберга
, Дикон сыграет одного из друзей, решивших ограбить банк, чтобы помочь дедушке лучшей подруги.
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