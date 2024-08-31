«Всё, что имеет для них значение — это количество подписчиков»: Вайнона Райдер о современных подростках

Вайнона Райдер, представившая на открытии 81-го Венецианского кинофестиваля сиквел«Битлджуса», дала большое интервью журналу «Esquire», в котором высказалась по поводу молодого поколения и соцсетей. Несмотря на отсутствие собственных детей недостатка общения с молодёжью Вайнона не испытывает, последние восемь лет снимаясь с подростками в сериале «Очень странные дела».
фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"
Актриса, которая остаётся старомодной в своей любви к материальным носителям вроде бумажных книг, вспомнила, как на съёмках первого сезона «Очень странных дел» держала в руках виниловую пластинку. А дети-актёры не знали, что это такое. «Я рыдала. Лучший звук — это когда игла касается пластинки, а они ничего не знают об этом».
По наблюдениям Вайноны, молодое поколение артистов совершенно не интересуется историей кинематографа. «Даже некоторые режиссёры в лучшем случае видели какие-то отрывки классических фильмов на Youtube». А молодые актёры принимают её настойчивые рекомендации к просмотру старых фильмов за снисходительно-оскорбительное брюзжание, а не за щедрый образовательный порыв.
«Мне кажется, соцсети изменили всё. Я знаю, что звучу, как старуха, я это понимаю. Но я как подумаю об этом изобилии: история кино, фотографии — она такая богатая, там так много можно почерпнуть. Я не имею в виду, что мы должны вернуться в прошлое, но мне бы хотелось, чтобы молодые поколения изучали всё это».
Актрису обескураживают интересы современных детей: «Если вы попытаетесь разузнать, что их интересует, то это в основном забота о количестве подписчиков. Это всё, что имеет значение — богатство и популярность. Когда я была в их возрасте и проходила через сложные времена, мне говорили, что самое главное, чтобы я была в порядке. А остальное (слава, деньги, популярность) не имело никакого значения».
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